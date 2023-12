Autoverzekering afgelopen jaar 60 euro duurder geworden

Niet alleen parkeren wordt duurder, je autoverzekering ook…

In principe is dit artikel een herhaling van zetten. Je hoeft alleen maar een paar woorden te veranderen en je bent er weer. Want alles wordt duurder, ook je autoverzekering. Sterker, die is gemiddeld flink gestegen.

Tussen januari en december 2023 ging de gemiddelde premie voor een autoverzekering met 7,9 procent omhoog. De stijging komt dan uit op een gemiddeld bedrag van 60 euro per jaar. En dat is toch alweer gauw 4 uurtjes parkeren in een garage in de hoofdstad…

Autoverzekering 60 euro duurder geworden

Voor een autoverzekering betaal je nu gemiddeld 849,96 euro per jaar aan premie. In het begin van het jaar was dat nog 792 euro. In 2022 was je gemiddeld 744 euro per jaar kwijt aan een verzekering. Da’s best veel geld eigenlijk…

De stijging zit hem vanzelfsprekend in de inflatie, maar ook in de toegenomen criminaliteit. Er werd ongeveer 1% meer aan auto’s gejat en dat draagt bij aan de stijging, aldus de verzekeraars.

Daarnaast worden er meer schades geclaimd en ook nog eens voor hogere bedragen. Auto’s worden duurder en duurder en dat geldt ook voor de kosten van schadeherstel. Ergo, je betaalt je dus helemaal blauw aan je autoverzekering.

Lijkt me leuk om ook eens iets te schrijven over dingen die goedkoper worden…