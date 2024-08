Deze Ferrari 250 GTO is net op tijd klaar voor Pebble Beach

De grondige restauratie van deze bijzondere Ferrari 250 GTO is net op tijd klaar voor Pebble Beach. Een bijzonder verhaal.

Een Ferrari 250 GTO is altijd een bijzondere auto, maar dit exemplaar is wel echt buitencategorie. Hij is uit 1962, reed (en won) een heleboel races, brak ronderecords en werd nieuw afgeleverd met specs op maat voor het Tommy Sopwith’s Equipe Endeavour team.

We hebben het hier over een exemplaar met het originele chassis, de originele carrosserie, de originele motor en de originele versnellingsbak. Er zijn niet veel eigenaren geweest, en die hebben er ook niet allemaal even goed voor gezorgd, maar de auto is nooit gecrasht en nu is hij in volle glorie hersteld. Maar dat was nog niet zomaar gedaan.

In het open veld

Het begon in 1962 toen de auto werd gebouwd. Hij reed races en daarna was de auto niet meer zo nodig. Dus wat deed de eigenaar? Hij liet de Ferrari 250 GTO gewoon lekker buiten staan.

Zwitserland

Dat is voor geen enkele auto goed, maar zo’n vijftien jaar buiten op het veld is natuurlijk killing voor een auto van dit kaliber en doet elke autoliefhebber pijn. Gelukkig was er een Zwitser die het ook niet aan kon zien en de auto naar Zwitserland haalde halverwege de jaren tachtig.

De carrosserie was niet in een beste staat en de Zwitser besloot om de carrosserie te vervangen door een nieuwe body. De eerste restauratie van deze Ferrari 250 GTO. De oude carrosserie zetten hij op een mannequin op display in zijn garage. Een goede keus, want zo bleef het origineel bewaard.

Restauratie der restauraties

Dit was dan ook de plek waar Tom Hartley de auto in 2021 vond en kon kopen. Inclusief die originele body. Het was voor hem van het begin af aan duidelijk dat die originele carrosserie terug op de auto moest. Maar dat was makkelijker gezegd dan gedaan.

Het herenigen van het chassis met de carrosserie na zoveel jaar is een ingewikkelde klus. De body is oud en kwetsbaar en in overleg met Ferrari zelf is de Ferrari 250 GTO naar Brandoli gebracht. Dit bedrijf is gespecialiseerd in de restauratie van Ferrari’s en specifiek in exemplaren uit de jaren 50, 60 en 70.

Supervisie restauratie Ferrari 250 GTO

De zoon van Enzo Ferrari, Piero, hield samen met Tom Hartley de restauratie scherp in het oog en het resultaat mag er zijn. De archieven van het merk uit Maranello zijn doorgespit om het exemplaar zo origineel mogelijk op te leveren. Zo vonden ze bijvoorbeeld in oude correspondentie de originele kleur van de stoelen.

Het was nog een hele klus, maar de auto is net op tijd klaar voor het Pebble Beach Concours d’Elegance waar Tom hoopt hoge ogen te gooien bij de jury. Voor nu kun je de grondige restauratie nog eens rustig nakijken in onderstaande video.