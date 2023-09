Ferrari 250 GTO van 46 miljoen euro in de fik op Goodwood [video]

Waar gehakt wordt vallen spaanders, met deze in de fik gevlogen Ferrari 250 GTO.

Je kunt een waardevolle klassieker eeuwig laten verstoffen in een museum of autocollectie. Of je gaat er mee racen, zoals in dit geval de Ferrari 250 GTO ooit bedacht is. En ja, dat brengt nu eenmaal een risico met zich mee.

Ferrari 250 GTO in de fik

Helaas in het geval van deze peperdure Ferrari 250 GTO ging het dan ook mis. Tijdens Goodwood Revival afgelopen weekend vatte de klassieker met een waarde van enkele tientallen miljoenen euro’s plotseling vlam tijdens een race. Achter het stuur zat oud Formule 1-coureur Karun Chandhok. Het was overigens niet zijn auto. Hij kreeg de sleutels toegeworpen van een vermogende eigenaar.

Het ongeval gebeurde allemaal tijdens de Lavant Cup. Een race waar Ferrari GT’s in de periode van 1960 tot en met 1966 centraal staan. Chandhok zat in de auto, toen er plotseling een vuurbal aan de achterkant van de auto te zien was. Het blok lekte meteen olie op het wegdek waardoor hij in een spin terecht kwam, aldus Chandhok. Zonder verdere schade krijgt de coureur de 250 GTO op het gras geparkeerd.

Marshalls waren snel ter plaatse om erger te doen voorkomen. Gelukkig vatte de auto zelf verder geen vlam na bluswerkzaamheden, waardoor de schade beperkt is tot de V12. Voordat een auto van 46 miljoen euro total loss is moet je wel heel veel schade hebben. Kortom, de Ferrari kan weer opgeknapt worden en voor Karun Chandhok bleef het onzijdige ongeval bij een schone onderbroek en hooguit een babbeltje met de eigenaar.

Uiteindelijk was het niet de fout van de coureur, de Ferrari 250 GTO vatte zelf vlam. Mogelijk doordat er iets kapot is gegaan in de motor. Onderzoek moet uitwijzen wat er precies gebeurde.