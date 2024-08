Vol gas in Tsjechië, want daar is geen stikstof!

We gaan allemaal vol gas naar Tsjechië want daar mag je op de snelweg 150 rijden.

In Nederland is ons nieuwe radicaal guur en rug rechtend kabinet druk aan het studeren op de mogelijkheid om de maximumsnelheid op onze snelwegen weer naar 130 kilometer per uur te verhogen. Door het stikstof spook kan dat alleen nergens, maar dat mag de pret niet drukken.

In het oosten van Europa hebben ze kennelijk niet zo’n last van Brussel, want in Tsjechië is in de wegenverkeerswet vanaf 1 januari 2024 opgenomen dat de maximumsnelheid omhoog mag naar 150 kilometer per uur. Mooi, maar het mag in de praktijk nog nergens.

Puzzel

De regering moest namelijk nog even uitpuzzelen welke wegen in Tsjechië er geschikt zijn voor deze nieuwe maximumsnelheid. Daar hebben ze lang en uitgebreid over vergaderd en ze hebben een shortlist gemaakt.

Aan het einde van het jaar zou je al 150 kilometer per uur moeten kunnen en mogen rijden op de D3, de snelweg van Praag naar Oostenrijk. Ook de snelweg van Praag naar Brno (D1) staat op de nominatie. De D11 naar Polen wordt nog onderzocht.

Tsjechië hoogste maximumsnelheid

Spannend of het Tsjechische wagenpark het aan kan, maar dan heeft het land wel de hoogste maximumsnelheid van Europa. Al heeft Duitsland helemaal geen maximumsnelheid natuurlijk.

Wij gaan dus maar alvast onze vakantie van volgend jaar naar Tsjechië plannen! Lekker door Duitsland vlammen en voetje amper van het gas in Tsjechië. Nu maar hopen dat Skoda ook inspeelt op de nieuwe maximumsnelheid en een paar lekkere RS modellen klaarzet!