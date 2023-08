Ferrari Scuderia 250 GTO onder de hamer: duurste ooit?

Geld moet rollen! Heb je wat te besteden dan is deze Ferrari Scuderia 250 GTO die verkocht gaat worden op een veiling wellicht wat voor je.

Er gaan geregeld pareltjes van auto’s over de spreekwoordelijke toonbank van veilingen. Nu is er een Scuderia 250 GTO die zomaar eens de duurste Ferrari ooit kan worden die op een veiling onder de hamer komt. Schatting is dat de auto meer dan 55 miljoen euro kan opleveren bij Sotheby’s in New York.

Daarmee is het overigens niet de verwachte duurste auto aller tijden die op een veiling passeert. Dat record is nog altijd in handen van de Mercedes 300 SLR Uhlenhaut, met een opbrengst van omgerekend 135 miljoen euro!

Ferrari Scuderia 250 GTO op veiling

Eerlijk is eerlijk, het is echt een prachtige auto. Dat vinden vermoedelijk meer mensen, want er wordt verwacht dat er veel geboden gaat worden door verschillende bieders. Dat is opmerkelijk, want blijkbaar hebben aardig wat mensen een goed gevulde portemonnee. Er zijn dagen dat ik niet 55 miljoen euro heb liggen voor een auto.

Goed, terug naar de Ferrari. Het is de enige Ferrari 330 LM/250 GTO Series 1-racer die eigendom geweest is van de fabriek. De auto komt uit 1962 en is bijna veertig jaar in particulier bezit geweest. Deze 330 LM is de raceafgeleide van de 250 GTO en was het enige exemplaar dat eigendom was van het Scuderia-fabrieksteam. De 330 LM is verwant aan de 250 GTO en heeft een 4,0-liter V12 met 385 pk bij 7.500 tpm. Met de geschatte verkoopprijs kan dit dus de duurste Ferrari ooit worden die verkocht is op een veiling.

Fabrieksauto

Je hebt nog even de tijd om te sparen. Want op 13 november aanstaande zal de auto onder de hamer komen. Hoofd veilingen bij RM Sotheby’s is Gord Duff en hij is van mening dat de auto meer dan een auto is, het is een legende. Hij zegt:

Omdat het de enige Series 1 GTO is die ooit als fabrieksauto heeft geracet, vertegenwoordigt hij een ongeëvenaard stukje autogeschiedenis.

De historie van de auto zal vermoedelijk een enorme aantrekkingskracht hebben voor de rijke verzamelaar. De auto komt onder andere met een tweede plaats op de 1.000 kilometer van de Nürburgring in 1962 en fabrieksinschrijvingen op Le Mans in hetzelfde jaar. Sotheby’s verwacht dan ook veel animo voor de klassieker. Wij moeten het vermoedelijk doen met de afbeeldingen. Ook geen straf.