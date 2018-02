Deze Ferrari F40-salontafel wil je hebben

Voor de echte liefhebbers.

De Ferrari F40 is voor menig autoliefhebber dé supercar der supercars. Helaas is het ding voor de meesten onbereikbaar, dus zal er naar alternatieve zaken gekeken moeten worden. Bijvoorbeeld deze salontafel, al komt ‘ie met een prijskaartje. In vergelijking met een F40 is het echter een schijntje.

Dit stukje decoratie voor in huis is gemaakt door Discommon. De gehele tafel is van aluminium en temidden van de tafel tref je een silhouette van de Ferrari F40. Discommon zegt dat het 100 uur in beslag neemt om dit kunstwerk te maken. Alleen al de vorm van de tafel maken neemt 50 uur in beslag.

Dat bespoke werk komt, zoals gezegd, met een prijs. Discommon rekent 20.000 dollar voor de tafel. Dit is, net als bij een auto, de instapprijs. Wil je net als de tafel uit de gallery een auto in het ontwerp hebben verwerkt, dan moet je bijlappen. Het bedrijf nam een Ferrari F40 als voorbeeld, maar in principe kunnen allerlei auto’s en zelfs boten worden gekozen.

Discommon gaat 10 tafels maken en ze hebben er al twee af. Deze F40-tafel en eentje met een Ford GT. Naast een auto of een boot kunnen klanten ook zelf een kleur bepalen.