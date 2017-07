6 iconische foto’s met een Ferrari F40 in de hoofdrol

Even stilstaan bij het feit dat de legendarische supercar 30 jaar geleden werd geïntroduceerd.

Voor sommigen is het DE Ferrari, anderen vinden het een overrated apparaat. Feit is dat de Ferrari F40 een legende is. Hij is niet zo zeldzaam als een F50 of een Enzo. Zelfs van moderne speciaaltjes zoals de 599 GTO, 458 Speciale Aperta A en de F12tdf zijn minder exemplaren gemaakt. Toch maakt de klassieker meer indruk dan zijn moderne familiegenoten. Is het zijn voorkomen? Is het de historie? Zit het gewoon tussen de oren dat het zo’n speciale auto is? Wat het ook mag zijn, de F40 is iets anders.

Nog steeds is de supercar regelmatig te zien op bijvoorbeeld evenementen. In plaats van het heden, blikken we nu terug op het verleden. Zes foto’s die in een tijdperk zijn gemaakt dat de F40 in productie was (1987-1992). Je checkt ze hieronder.

Ferrari F40 introductie – 1987



Op 21 juli 1987 is het Mr. Enzo Ferrari zelf die de F40 presenteert aan het publiek. Deze foto werd gemaakt toen Ferrari net het doek had getrokken van de supercar. De wereld maakte voor het eerst kennis met het icoon.

Enzo met Piero – 1987



Piero Ferrari, de tweede zoon van Enzo, neemt een schaalmodel van de F40 in ontvangst in het bijzijn van zijn vader.

Sylvester Stallone met de F40 – 1990



De Amerikaanse acteur reisde af naar Italië om de F40 aan de tand te voelen op Fiorano.

Roberto Baggio – 1992



Ook de voormalige profvoetballer Roberto Baggio had interesse in de F40. Speelde begin jaren negentig voor Juventus.

Nick Mason – 1992



De drummer van Pink Floyd poseert voor een F40.

Ferrari Club Duitsland – 1992



Zelfs in de jaren negentig vonden er al optochten plaats met de F40. Deze bijeenkomst werd destijds georganiseerd door Ferrari Club Duitsland.