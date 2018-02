Nederland was bijna deze unieke DS-collectie armer

Het schijnt echt waar te zijn, dankzij artistiek Nederland rijden hier per hoofd van de bevolking nog altijd meer Citroën DS-en rond dan in Frankrijk zelve.

We hebben er in ons land zo’n 6.000 stuks. Amsterdam alleen al zou naar verluidt goed zijn voor 1.500 strijkijzers, maar sinds dit weekend komt daar een beetje verandering in. Een unieke Nederlandse verzameling DS-en is afgelopen week onder de hamer gegaan tijdens Rétromobile in Parijs. DS-verzamelaar Richard Reinders heeft besloten zijn DS-collectie in één keer van de hand te doen. En dat waren bepaald geen snoeken voor dagelijks gebruik. Reinders mocht tot voor vrijdag wellicht de ongekroonde keizer van de Nederlandse DS-scene worden genoemd, want de Limburgse tandtechnicus bezat een aantal zeer bijzondere exemplaren.

Richard Reinders ontdekte de DS naar eigen zeggen in 1968, toen hij er als 12-jarig jochie eentje voorbij zag zweven in de straten van Maastricht: “Ik werd volledig in beslag genomen door de vorm en schoonheid en begreep dat deze auto heel anders was dan alle andere auto’s. Ik nam mijzelf voor dat ik op een dag zelf zo’n auto zou bezitten. Na mijn studie kwam die dag en kocht ik een prachtige DS 23i. Daarmee maakte ik die eerste droom werkelijkheid.”

Maar daar bleef het bepaald niet bij. Reinders DS-honger werd pas echt aangewakkerd nadat hij in Parijs op een DS cabriolet van Chapron stuitte: “Ik kon mijn ogen niet geloven en holde achter die auto aan die ik nog nooit eerder had gezien…” Ziedaar de voedingsbodem voor een verzameling die zijn weerga niet of nauwelijks kent. De Limburger nam zich namelijk voor om alle DS-en met speciale carrosserie van Chapron te bezitten. Nog niet heel eenvoudig, want van sommige modellen is het aantal exemplaren op één hand te tellen. Hij kwam een heel end.

Eigenlijk is de enige gewone DS uit Reinders collectie geen DS, maar een ID 19 uit 1960 die slechts een eerdere eigenaar had (afgehamerd op 10.000 euro plus veilingkosten). Los daarvan is alles apart. Hou je vast. Er is een heel vroege DS 19 cabriolet, die wel toe is aan een opfrisbeurtje. Dat is ‘ie waard, ook al (of juist misschien omdat) ‘ie een aangepaste neus heeft met dubbele koplampen die door carrosseriebouwer Pichon-Parrat werd gemaakt (afgehamerd op 78.000 euro). Dan is er een ongerestaureerde DS 21 Le Dandy, die met zijn nogal aparte coupé -koetswerk op de Parijse salon van 1965 stond te pronken (afgehamerd op 220.000). Een DS 19 Palm Beach cabriolet, nieuw verkocht in 1965 aan baronesse Sipkes-Moll van Charante uit Rotterdam (schatting 400- tot 600.000). Nog een DS 21 Palm Beach, ook al een ex-salon van Parijs auto die na de show door de Franse staat werd geschonken aan de president van de Ivoorkust (schatting ook al 400- tot 600.000). Een DS 21 cabriolet uit 1966 met 24.000 kilometers op de klok, waarvan het merendeel daarop werd gezet als paradevoertuig in de republiek Djibouti (generaal de Gaulle en president Pompidou plaatsten zich beiden ooit op de achterbank, schatting 300- tot 500.000). Een DS 21 Lorraine – het allereerste gebouwde exemplaar, dat in 1969 op de salon van Parijs te zien was (schatting 100- tot 150.000). En nog een DS 23 Lorraine uit 1975 – het allerlaatste gebouwde exemplaar, nieuw verkocht aan een adellijke dame uit… Lorraine (schatting 180- tot 260.000).

Reinders’ hart lag duidelijk bij de DS, maar er zijn nog wat andere snoepjes, die hij gelijk ook maar liet veilen. Een CX Concorde bijvoorbeeld, ook al van de hand van monsieur Chapron – en een van de zes gebouwde exemplaren die de eerste vlucht van de supersonische Frans-Britse vliegmachine luister bij moest zetten (schatting 50- tot 80.000). Een ongerestaureerde SM uit 1973 (schatting 40- tot 60.000) en een Citroën Visa Chrono in Groep B-rallytrim, die in 1983 afgeleverd werd door Citroën Nederland aan Paul Maaskant (afgehamerd op 22.000 euro). Oh – last but not least – een lekker buitenbeentje: een volgens het veilinghuis origineel Nederlandse Maserati 3500 GT (met DD- ‘Duitse Deuk’ kenteken). Niettemin goed voor 180.000 euro plus veilingkosten.

Het ziet er echter naar uit dat de meeste auto’s uit Reinders’ verzameling in Limburg blijven, ze zijn dus niet allemaal verkocht. Een zegsman van veilinghuis Artcurial: “Too many Chapron cars at too high estimates..?”

Tekst: Jeroen Booij, image-credit: Artcurial Motorcars.