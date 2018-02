Rimac Concept Two wordt een Tesla Roadster-tussendoortje

De Kroaten werken op de achtergrond aan iets spectaculairs.

Vorig jaar verbaasde Elon Musk vriend en vijand met de bizarre specs van de nieuwe Tesla Roadster. Helaas komt de elektrische cabrio voorlopig nog niet op de markt en dus moeten we het eerst stellen met andere elektrische supercars. Een tijdelijk alternatief kan de nieuwe Rimac Concept Two zijn.

De Concept One was een verbluffende elektrische supercar en wist zelfs Richard Hammond te overdonderen met zijn brute kracht. De nieuwe Concept Two gaat een stapje verder, al zal de supercar niet zo heftig worden in vergelijking met de nieuwe Tesla Roadster.

Elon Musk maakte bekend dat de nieuwe Roadster een 200 kWh batterij gaat krijgen en de Roadster moet in twee tellen de 100 km/u kunnen aantikken. De Rimac Concept Two krijgt een 120 kWh batterij en zal vermoedelijk onder de 2,5 seconden kruipen in de sprint naar de honderd. Ter vergelijking: de Concept One heeft een 82 kWh batterij en deed 0-100 in 2,5 tellen. Met een accupakket van 120 kWh overtreft Rimac de krachtigste Tesla’s van dit moment, die het met 100 kWh moeten stellen.

Naast verbluffende prestaties zal de nieuwe Concept Two ook een praktische auto worden. De supercar komt volgens Autocar met level 4 autonome mogelijkheden. Dit betekent dat de auto zelf kan rijden zonder menselijke input. Het mooie van dit nieuws is dat we niet lang meer hoeven te wachten op een daadwerkelijke presentatie. Rimac presenteert de Concept Two over drie weken op de Autosalon van Genève.