Deze Ferrari SF90 is voor klanten die 1.000 pk te mager vinden - Autoblog.nl

Een auto met 1.000 pk nog meer vermogen geven: veel overbodiger wordt het niet. Toch is dit precies wat Wheelsandmore doet bij de Ferrari SF90.

Hoeveel mensen zouden er na een proefrit in een Ferrari SF90 uitgestapt zijn en gezegd hebben: ‘Leuke wagen, maar hij kan nog wel wat extra vermogen gebruiken’? Hoogstwaarschijnlijk he-le-maal niemand. Een Ferrari SF90 Stradale heeft namelijk op de kop af 1.000 pk. Dat was toen de Veyron in 2005 uitkwam duizelingwekkend veel en anno 2021 nog steeds. Het feit dat de SF90 de krachtigste auto is die Ferrari ooit bouwde zegt genoeg.

Een Ferrari SF90 meer vermogen geven is dus het toppunt van overbodigheid. Dat is net zoiets als een trappetje meenemen naar de top van Mount Everest om beter van het uitzicht te kunnen genieten. Het voegt gewoon niets meer toe.

Toch denken ze bij Wheelsandmore van wel, want ze hebben de Ferrari SF90 nog wat gekieteld. Daardoor komt het vermogen nu uit op 1.118 pk. Het koppel stijgt van 800 Nm naar 920 Nm. Volgens de tuner moet dit ervoor zorgen dat de topsnelheid van 340 km/u naar 350 km/u gaat. Dat kan nog wel eens van pas komen als je op een lege Autobahn een andere SF90 tegenkomt. Ofzo.

Wheelsandmore heet niet voor niets Wheelsandmore: ze hebben de SF90 ook andere velgen aangemeten. Het rode exemplaar op de foto’s is uitgerust met 20 inch centerlock velgen. Zoals te zien heeft Wheelsandmore daarnaast nog diverse andere velgen in de aanbieding, in de maten 20 en 21 inch en in afwijkende kleuren. Het kan allemaal.

Voor wie is de Wheelsandmore Ferrari SF90? Waarschijnlijk voor klanten die ergens in Monaco wonen en bang zijn dat ze straks dezelfde auto hebben als de buurman. Dankzij Wheelsandmore hebben ze straks toch andere velgen én ze kunnen snoeven dat ‘ie 10 km/u harder gaat.