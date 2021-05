Buitenkansje: koop de winnende auto van Lewis Hamilton - Autoblog.nl

Je kunt een AMG GT van Bottas kopen, óf je koopt een Formule 1-auto van Hamilton. Die laatste houdt waarschijnlijk beter zijn waarde.

Of je nu fan bent van Lewis Hamilton of niet, in de geschiedenisboeken gaat hij geheid in één adem genoemd worden met de grote racelegendes. Qua overwinningen heeft hij Schumacher al ingehaald als de meest succesvolle Formule 1-coureur. En als Max Verstappen geen roet in het eten kan gooien (waar het toch weer op begint te lijken) pakt hij dit jaar ook het record van de meest wereldkampioenschappen.

Is Hamilton daarmee de beste coureur aller tijden? Nee, maar hij is duidelijk wel van de buitencategorie. En zijn status zal met de tijd waarschijnlijk alleen maar toenemen. Zo gaat dat nu eenmaal met (sport)legendes.

Met die wetenschap in het achterhoofd is het misschien geen gekke investering als je nu een raceauto van Lewis Hamilton op de kop tikt. Dat is alleen makkelijker gezegd dan gedaan, nog even los van het financiële aspect. Tot op heden heeft er namelijk nog nooit een Formule 1-auto van Hamilton te koop gestaan.

Daar is nu echter verandering in gekomen. Veilinghuis RM Sotheby’s biedt namelijk een voormalige Formule 1-auto van Lewis Hamilton aan. En niet zomaar eentje: hij heeft er zelfs een Grand Prix mee gewonnen. Nu is dat geen hele zeldzame gebeurtenis, maar toch.

De vraag is dus: welke van de 98 GP’s? Het is een McLaren, dus het is er sowieso eentje uit de eerste zes jaar van Hamilton’s F1-carrière. Om precies te zijn betreft het een McLaren MP4-25A. Daarmee won Lewis in 2010 de GP van Turkije. Dit was één van de drie overwinningen in het seizoen waarin hij uiteindelijk vierde zou worden. Hij moest Vettel, Alonso en Webber voor zich dulden.

McLaren was dus niet dominant dat seizoen, maar toch wist Lewis Hamilton in Turkije de overwinning te pakken met deze MP4-25. Hamilton startte toen vanaf de tweede plek achter Webber, die met zijn Red Bull op pole stond. Webber was te snel voor de McLaren, maar zoals wel vaker had Hamilton het geluk aan zijn zijde. Dit was namelijk de GP waar teamgenoten Webber en Vettel elkaar van de baan kegelden.

Waar twee honden vechten om een been, gaat de derde ermee heen en dat was dus Hamilton. De geluksfactor voor Lewis wordt door RM Sotheby’s gemakshalve even buiten beschouwing gelaten in de promotievideo. Maar goed, dat neemt natuurlijk niet weg dat de auto aangeprezen kan worden als een Grand Prix-winnende auto. De Formule 1-bolide zal op 17 juli onder de hamer gaan op Silverstone. RM Sotheby’s verwacht voor deze ex-Lewis Hamilton McLaren MP4-25 vijf tot zeven miljoen dollar te vangen.

Foto’s: RM Sotheby’s