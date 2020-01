Deze G-klasse is net wat minder dik

Voor de bescheiden klanten.





Ik hoor je denken: ‘Hoezo, minder dik? Dit is een G 63 AMG, die is al niet subtiel, en vervolgens is er ook nog eens een tuner overheen gegaan.’ Allemaal waar, maar toch is dit slechts de ‘Light’ versie van het Inferno-pakket van TopCar.

Vorig jaar zagen we al hoe een G 63 AMG er uit komt te zien als TopCar zich helemaal uitleeft. De auto in kwestie was uitgevoerd in groen en voorzien van zo’n beetje alle opsmuk die je kunt bedenken. Uiteraard allemaal in carbon fiber.

Voor degenen die dit alles te veel van het goede vonden, biedt TopCar nu ook een iets subtieler pakket aan voor de G 63 AMG. Fun fact: dit is waarschijnlijk de eerste keer dat je de woorden ‘subtiel’ en ‘G 63 AMG’ in één zin leest zonder ‘niet’ erin.

Het exemplaar dat we op de foto’s zien is uitgevoerd in zwart, waarmee je meteen al een stuk minder opvalt dan met groen. Verder zijn de bumpers op deze versie standaard gebleven. Wél zitten er de nodige carbon lipjes op. De meest in het oog springende aanpassing is de carbon fiber motorkap. Wat eronder ligt is hetzelfde gebleven. Dat is dus nog steeds een V8 met 585 pk.

Met dit pakket kun je je onderscheiden van een normale G 63 AMG, zonder dat het er heel gênant uit gaat zien. Helemaal niet gek.

Als wilt weten wat dit allemaal moet kosten, kun je hier de prijslijst bekijken.