De kofferbak van deze supercar kan tijdens het rijden openschieten

Toch lullig én je schrikt je het apenzuur als je dit tijdens het rijden overkomt.

Rijden in een supercar is ultiem genieten. De motor ligt (als het goed is) achter je, de rijbeleving is totaal anders in vergelijking met een normale auto. De rijbeleving is helemaal anders als spontaan de kofferklep openvliegt, dat is theoretisch mogelijk met een McLaren GT.

McLaren GT terugroepactie

Daarom heeft de NHTSA in de Verenigde Staten een terugroepactie uitgeroepen voor de supercar uit Woking. Eigenlijk is de GT geen supercar, de naam omschrijft het al als een GT. Maar geloof me als ik zeg dat je in een Bentley Continental GT een stuk relaxter zit dan in een McLaren GT. Ook al passen je golfclubs achterin.

Het idee achter dit model is dat je er elke dag mee kunt rijden. Afgezien van een BMW i8, hoeveel daily drivers kunnen zeggen dat ze vleugeldeuren hebben? Wat dat betreft is de GT een unieke propositie.

Enfin, terugroepactie voor de McLaren GT dus. In de Verenigde Staten zijn 1.012 exemplaren van het model onderdeel van de recall. Het gaat hier om auto’s geproduceerd tussen 2019 en 2023. Het euvel heeft te maken met de vergrendeling waarmee de kofferklep is bevestigd. Deze kan losschieten, waarbij de kofferklep tijdens het rijden opent.

Aangezien de McLaren GT een middenmotor heeft zit de kofferbak voorin. Als de kofferklep openschiet zie je dus geen steek. De recall is niet beperkt tot de Verenigde Staten. In bijvoorbeeld Australië worden 15 exemplaren teruggeroepen vanwege exact dezelfde reden. De GT is uitgerust met de 4.0 V8 M840TE-motor uit de 720S, echter levert het blok honderd paarden minder in vergelijking met die supercar.

McLaren neemt contact met klanten op om een afspraak te maken. De GT was de eerste Grand Tourer van het merk. Eind 2023 werd het model opgevolgd door de GTS. (via autoevolution)