De G63 AMG van TopCar zet je ziel in brand

It's all in the name.

Niet lang na de onthulling van de nieuwe Mercedes G-Klasse kwam de Russische tuner TopCar met een aantal schetsen op de proppen, waarop een aangepaste versie van de auto was te zien. Nu, ongeveer een jaar later, is het bedrijf officieel klaar met zijn project. Smullen?

De G63 AMG van TopCar is in het leven geroepen voor klanten die vinden dat een normaal exemplaar nog niet voldoende aandacht weet te trekken. TopCar begint hierom bij de basis: kleur. De Russen hebben de krachtige G-Klasse in een flitsend groene tint gehuld, die ongetwijfeld de nodige nekken zal doen draaien. Net als de Urus die door het bedrijf onder handen is genomen (die overigens dezelfde kleur heeft) heeft ook de Geländewagen een fiks aantal nieuwe koolstofvezel onderdelen. Het meest indrukwekkend is zonder meer de motorkap, die helemaal door TopCar zelf is gemaakt van carbon en kevlar en aan de onderzijde een camouflagepatroon heeft.

Naast de zeer bonkige motorkap bestaat de rest van het aeropakket van de G63 uit nieuwe voor- en achterbumpers, zijschorten, een spoiler, splitters en een diffuser. Volgens TopCar is het tevens mogelijk een motorische upgrade uit te laten voeren. De Russen zullen zich in dit geval vergrijpen aan de turbo’s. In het beste geval stijgt het koppel van de SUV naar 1.050 Nm.