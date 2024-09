Huh: dit land wil amfibievoertuigen verplichten

Verplicht de optie hebben om een amfibievoertuig te kopen? Dat kan binnenkort in dit land.

De auto zoals we ‘m kennen bestaat al bijna 150 jaar. Uiteraard lijkt de Mercedes EQS in weinig aspecten sprekend op de Benz Patent Motorwagen, omdat auto’s steeds maar weer veranderen. Het is tot een punt gekomen waar je bijna de conclusie kan trekken dat elk idee de revue wel eens is gepasseerd.

Amfibieauto’s

En als iets al zou oud is als de auto zelf, en nog steeds niet en masse te vinden is in een auto, was het waarschijnlijk niet zo’n goed idee. Neem de amfibieauto, een auto die zowel kan rijden als varen. Dat idee is al minstens zo oud als de tweede wereldoorlog, toen auto’s als de Kubelwagen ook gewoon echt functioneel waren voor beide doeleinden. Er zijn maar weinig voorbeelden van amfibieauto’s die een commercieel product werden. De redenen daarvoor zijn vrij simpel. Voor het geld dat het zou kosten kun je een auto én een boot kopen en heeft het geen wezenlijk voordeel dat beide voertuigen dezelfde zijn. Daarnaast is een varende auto vrijwel altijd een slechte auto én een slechte boot omdat je niet in beide aspecten kan uitblinken. Daarnaast: wat voor voordeel heeft het nou eigenlijk dat je auto en je boot hetzelfde vervoersmiddel moeten zijn?

Verplichte amfibievoertuigen

Welnu, er is één casus en dat leidt ertoe dat Brazilië de amfibieauto wil verplichten, voor fabrikanten dan. Er ligt een potentiële nieuwe wet op tafel die ervoor moet zorgen dat elke autofabrikant die in Brazilië auto’s verkoopt, minstens één amfibievoertuig verkoopt. Een beetje wat Californië deed met de wet dat elk merk minstens één EV moet verkopen. Dat was een manier om met het klimaat bezig te zijn, dat kan je met een amfibievoertuig niet zeggen. Tenminste, het heeft raakvlakken.

Overstromingen

Brazilië kampt in vele delen van het land met flinke overstromingen. Zoals je recent hebt kunnen zien in Midden- en Oost-Europa: die kunnen hele gebieden verwoesten. Voor inwoners betekent het vaak dat je huis overstroomt en je auto ofwel meegesleurd ofwel compleet onder water gezet wordt. Een amfibievoertuig zou daar minder last van hebben. Die zou blijven drijven, zodat verkeer dat overvallen wordt door hoog water gewoon door kan ploeteren. Of nog beter: een amfibievoertuig voor je deur hebben staan zou ervoor kunnen zorgen dat je niet strandt wanneer het water te hoog komt en je zit nog thuis, om dan als ontsnappingsvoertuig kunnen dienen. Op die manier geformuleerd lijkt het eigenlijk geen gek idee.

Uiteraard moet de wet nog ingevoerd worden (en dus goedgekeurd worden) en het wordt verplicht naar de autofabrikant, niet de consument. Dat gezegd hebbende lijkt het idee van Fiat, Volkswagen en Renault die serieus een amfibievoertuig ontwikkelen voor hun Zuid-Amerikaanse takken een wat vreemde. (via Jornal Opção)