Nissan zou de GT-R nog tot 2041 willen bouwen

Nissan stopt binnenkort met de GT-R, maar dat ligt niet aan Nissan zelf.

Eén van de langst niet-dood-willen-gaande automotive dinosauriërs van het moment moet wel de Nissan GT-R (R35) zijn. De opvolger van de legendarische Skyline GT-R R34 was anno 2007 een zeer indrukwekkende machine. De VR38DETT 3.8 liter V6 is een kunstwerkje en Japans vakmanschap moest de leidraad zijn. In harde cijfers wist de GT-R per direct al sneller te zijn dan de heer en meester van het segment, de Porsche 911 Turbo. Dat belooft wat.

Einde GT-R?

Nou was de Nissan GT-R bij zijn release in 2007 een best futuristisch ding, maar 17 jaar later beginnen de jaren ietwat te tellen. De auto is inmiddels drie keer fors gefacelift en in die tijd hebben de cijfers ook een oppepper gekregen. Het recept voelt echter vrij oud. Je merkt dat iets nieuws gewoon wel eens tof zou zijn.

Nissan is het daar niet mee eens. De Global Product Manager van Nissan genaamd Pierre Loing wil de GT-R graag in productie houden, ook al bevestigt hij min of meer aan TopGear dat het einde nabij is. Dat ligt aan de regelgeving. Als het aan Loing ligt, had de auto nog wel een volgende 17 jaar in productie kunnen zijn. In 2041 een doorontwikkelde auto uit 2007 verkopen, het zou een stunt zijn. Het equivalent van de Nissan Skyline GTS-R R31 nu nog bouwen, zeg maar.

Vlaggenschip

De GT-R blijft echter het vlaggenschip voor Nissan en Loing bevestigt dat ze graag iets nieuws willen doen in het verlengde van de R35. Loing heeft geen idee in welke vorm. Een volledig EV-vlaggenschip zou natuurlijk in lijn der verwachting zijn met de huidige wereld, maar hybride is ook nog een optie. Net als bij vele van dit soort gesprekken: eigenlijk weet je het allemaal nog niet. Tenzij je bij Nissan werkt.