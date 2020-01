Autoblog advies: praktische en luxueuze warme hatch

We gaan op zoek naar de ideale auto





In principe heb je niet meer dan een C-segment auto nodig. Nu kun je dat van alle segmenten zeggen, maar in principe klopt het wel. Qua afmetingen zijn ze in Nederland erg makkelijk, zeker als het wat drukker en krapper is. Aan de andere kant is het ruimte aanbod uitstekend voor elkaar bij een C-segmenter tegenwoordig. Sterker nog, voorziening die je voorheen alleen kon krijgen op een S-Klasse, zijn nu gewoon te verkrijgen op een C-segment hatchback. Denk aan navigatie, adaptieve cruise control en andere rijassistenten. Ook qua prestaties is er in het segment veel te kiezen: waar vroeger 150 pk toch wel de max was, is 300 pk nog redelijk ‘medium’.

Kortom, een C-segment is alles wat je nodig hebt. Dat is in het geval van Autobloglezer Cees ook het geval. Want meer ruimte dan een C-segment hatchback heeft hij eigenlijk niet nodig. Dat betekent echter niet dat hij niet de geneugten van een luxe auto kan waarderen. Cees is een beetje op zoek naar dat specifieke marktsegment van de luxe en redelijk warme hatchbacks. Met name de luxe uitrusting kan Cees heel erg waarderen. Nu heeft hij het erg goed voor elkaar op het moment, want Cees heeft een Mazda 3 2.2 CiTD in de befaamde GT-M uitvoering voor de deur staan. Voor de fun-kilometers heeft Cees nóg een Mazda, een MX-5 uit 1990. Voor de sensaties heeft hij dus al een bovengemiddeld leuk voertuig.

Cees maakt nu te weinig kilometers om het gebruik van een diesel te kunnen rechtvaardigen. De huidige Mazda moet er dus uit. Daar moet nu een nieuwe jong gebruikte auto voor in de plaats komen. Cees heeft wel een lijstje qua eisen en opties: Climate control, xenon (of LED) verlichting, stoelverwarming en sportstoelen. Als het even kan ook adaptieve cruise control, meedraaiende koplampen, leer, dodehoekwaarschuwing en een handbak. Automaat mag, mits het een heel goede is. Niet zo eentje als in de Mazda, bijvoorbeeld. Kortom: de meest luxe en (semi-)sportieve uitvoering, graag. De auto moet niet te zwaar zijn (1.300 kilogram maximaal, ongeveer) en minimaal gezegend zijn met 165 pk. De auto moet wel modern zijn, het liefst een platform dat na 2012 op de markt is gekomen. Qua cc’s minimaal 1.800 stuks, alhoewel wij daar uiteraard zo even op terugkomen. Alleen bij Mazda zegt cilinderinhoud nog iets over de prestaties. Kleine spoiler: met de meeste cc’s heb je de minste power bij Mazda in dit lijstje. Verbruik is dan weer geen probleem: 1 op 8 of zuiniger graag. We hebben enkele A4’tjes voor de aanvraag ontvangen (waarvoor dank!), maar dit zijn de belangrijkste punten, omschreven in de inmiddels legendarische tabel:

Huidige /vorige auto's: Open Corsa 1.5TD '96, 2007 - Sept 2011; Mazda3 Sport 2.0 Active '05, Sept 2011 - Feb 2015; Mazda3 2.2 CiTD 185pk GT-M '10, gechipt naar 220pk en 440Nm, Apr 2015 - Feb 2017; Mazda3 2.2 CiTD 185pk GT-M '12, Sept 2017 - Heden; Mazda MX-5 1.6i '90 (Fun/knutsel auto), Nov 2018 - Heden Koop / lease: Koop Zakelijk / privé: Prive Budget: €15000 - €25000 Jaarkilometrage: 10000 tot 12000 Brandstofvoorkeur: Benzine Reden aanschaf andere auto: Rijd te weinig KM's voor mijn huidige diesel Gezinssamenstelling: Alleen Voorkeursmerken/modellen: Mazda3 BM/BN No-go modellen / merken: Sta open voor alles behalve: A & B segment, SUV's (Allroad of Crosscountry mag, vind ik gaaf), MPV's, Cabrio's (heb ik al), Hardcore topmodel

Mazda 3 2.0 SkyACTIV GT-M (BM)

€ 23.950

2017

27.500 km

Je eigen keuze was een Mazda 3. Logisch, je hebt al twee Mazda’s en wederom een Mazda is een logische keuze. Er valt ook veel te zeggen voor de Mazda 3. Wegligging is top, verzorgd interieur, rijke uitrusting, puike rijeigenschappen en een hoge mate van betrouwbaarheid. Ze zien er zelfs erg fraai uit. Het unieke aan de auto is zowel zijn voor als nadeel. Die 2.0 motor heeft geen turbo. Dus geen turbogat en een mooie vermogensopbouw. Nadeel: het is niet zoveel vermogen. In principe is het meer dan voldoende om in het verkeer mee te komen. Je moet alleen behoorlijk je best doen voor een redelijke voorwaartse drang. Nu schakelt de Mazda 3 uit de kunst, dus zo erg is het terugschakelen niet. Je merkt gewoon aan het chassis dat ‘ie veel meer aan kan. Nu kun je ‘m redelijk eenvoudig naar 180 – 185 pk tillen met een chip en met wat meer werk (intake, downpipe) lukt die 200 pk ook wel. Maar alle andere auto’s in dit lijstje zijn aanzienlijk sneller.

Kia Pro_cee’d GT

€ 21.950

2016

60.000 km

Ja, we weten het: het is een 1.6 en geen 1.8. Tegenwoordig is de cilinderinhoud niet meer leidend voor veel vermogen. Deze Kia met 1.6 rijdt rondjes om de Mazda 3 met 2.0 motor. Dankzij een turbo levert het blok namelijk 204 pk. Het is niet een minimaal blok met maximale turbodruk. Het is een heel coherent geheel. Er is ook nog voldoende uit te halen, met een voddige chip heb je 250 pk tot je beschikking, om een idee te geven van de reserves van dit blok. De uitrusting is top voor elkaar, want de meeste items werden door Kia standaard al gemonteerd. Qua rijeigenschappen past de auto perfect bij de eisen. De Kia heeft sportieve eigenschappen, maar je vullingen blijven erin zitten als het wegdek iets minder is. Wel leuk: Kia heeft de auto een eigen smoel gegeven met bijzondere mistlampen, grote velgen, stoere bumpers en rode accenten. Het is zeker niet over de top, maar het geeft de auto wel een sportief dikke uitstraling. Ook wel lekker: er zit nog fabrieksgarantie op!

Opel Astra 1.6 Turbo Innovation (K)

€ 24.995

2019

25.000 km

Het gaat te ver om te zeggen dat dit een absoluut meesterwerk is. Toch past deze auto uitstekend bij de wensen en eisen. Daarbij kunnen we er niet veel op aanmerken. De 1.6 turbomotor is wederom geen 1.8, maar sleurt er beduidend harder aan dan de 1.6 uit bovenstaande Kia. Op de Autobahn haal je gewoon 235 km/u. Om mee te leven gaat de Hosanna verder, want de Astra is erg ruim. Dat was de vorige generatie ook, maar in tegenstelling tot dat zwaargewicht weegt de snelle en luxe Astra slechts 1.250 kg. Het interieur is keurig voor elkaar, maar geeft geen luxe gevoel. Of specifieker, het gevoel dat je iets leuks hebt gekocht. Een setje OPC-line bumpers mochten op zijn minst een optie zijn destijds. Ook hier heb je nog fabrieksgarantie.

Renault Megane GT TCe 205 EDC

€ 24.990

2018

30.000 km

We gaan hier twee regels overtreden: weer die 1.6 en een automaat. Gelukkig werd de auto zelf ook al kort benoemd door de aanvrager. De Megane GT is namelijk een uitstekende keuze. De 1.6 motor voelt iets minder ‘turbo’ aan dan de Opel 1.6. Dat wil zeggen dat je in de Megane wat meer toeren moet maken voor aansprekende prestaties, maar dat is juist ook een leuke bezigheid. De EDC-automaat is zeker niet de top van zijn klasse, maar in vergelijking met de automaat van Mazda is ‘ie razendsnel. Het voordeel is dat je met deze motor altijd de GT-uitvoering hebt. Hij zit er dikker uit dan de standaard Megane en het interieur is aanzienlijk fraaier aangekleed. Ook de rijeigenschappen voldoen daar aan: sportief doch soepel, precies zoals de Fransen dat gewoonweg beter kunnen dan welke Duitsers dan ook.

Alfa Romeo Giulietta QV (940)

€ 24.770

2015

36.500 km

Natuurlijk moeten we ook even een Italiaan adviseren. Gezien de eisen past deze perfect in het eisenplaatje. Qua karakter gaat de Giulietta door waar de Kia stopt. De Alfa is aanzienlijk sneller. Het ontwerp is vrij tijdloos. Sterker nog, het huidige model is nog gewoon deze ‘940’-generatie. Je rijdt dus in een vers model rond, alhoewel dat meer ligt aan het productmanagement van FCA dan de leeftijd van de Alfa. Wel moet je even letten op de opties. De Alfa stamt uit 2010 en toen waren nog niet alle voorzieningen even ver uitontwikkeld. Wat dat betreft is de eis voor een 2012 platform of jonger geen vreemde. Maar de Giulietta komt zeker niet stokoud over en bied enorm veel waar voor zijn geld. Vandaar dat we hem je niet wilde onthouden. Ondanks het fraaie lijnenspel is de Alfa vrij praktisch. Je hebt altijd vijf deuren en er zit stiekem best een hoop ruimte in.

Volvo V40 T4 Business Sport

€ 24.900

2018

20.000 km

De saaiste auto ooit gebouwd met 190 pk. De Volvo V40 is zo’n aalgladde allrounder dat eigenlijk niemand er blij van wordt. Of toch wel. De auto staat op een doorontwikkeld Focus-onderstel, alhoewel het niet een heel sportieve auto is. Voor zijn klasse is de V40 wel erg volwassenen. Relatief stil, behoorlijk comfortabel en vaak compleet uitgerust. Kijk wel uit, want de T4 kon je ook krijgen in een relatief rudimentaire Kinetic uitvoering. Qua prestaties valt de T4 een beetje tegen. Nog altijd sneller dan de Mazda, maar nergens voel je die 190 pk. Dat komt mede door de afstemming van de motor en de overbrengingen van de transmissie, die vrij lang zijn. Een chipkuurtje doet werkelijk wonderen voor deze auto. Als je wilt is er ook een Cross Country variant, kun je het faux-sportieve element laten gaan en meer op comfort richten.

Nouvelle Volvo V40

Volkswagen Golf GTI (5G)

€ 23.990

2016

35.000 km

We kunnen niet deze aanvraag behandelen en De Maatstaf niet meenemen in het advies. De Golf GTI is een waanzinnig saaie keuze. De 911 onder de hatchbacks. Net zoals bij de Porsche 911 is het vrij eenvoudig te verklaren: de Golf GTI is een fantastische auto. Zeker vanaf deze generatie. De Golf VII staat op het MQB platform en dat biedt veel voordelen voor een sportieve derivaat: lichter en stijver. Het mooie van de Golf GTI is de veelzijdigheid. Je kan er prima je dagelijkse kilometers mee doen. Op de 17” velgen is de auto zelfs behoorlijk comfortabel. Het verbruik blijft binnen de perken en alle opties werken fantastisch, mede dankzij de knowhow van een paar hoger in de markt geplaatste merken onder dezelfde paraplu. Maar als je er voor gaat zitten, is de Golf wel degelijk een vermakelijke auto. Doe het ESP uit en gas los en je merkt dat de achterzijde behoorlijk levendig is. Geen terminaal onderstuur. De prestaties zijn in dit lijstje onovertroffen. In plaats van een kleine motor met redelijk wat power, zit er een iets teruggeschroefde 2.0 TSI in die met name qua koppel (350 Nm!) Zorgt voor uitstekende prestaties.

Yolo: BMW M135i (F20)

€ 19.850

2013

180.648 km

Een BMW M140i gaat helaas niet lukken in het budget. Die is nog eventjes te kostbaar. Nu is een M135i niet behelpen. Integendeel, het zijn verregaand dezelfde auto’s. Het meest bijzondere aan de 135i is de layout. Je hebt een zes-in-lijn met achterwielaandrijving, uniek in dit segment. Waarom, dat merk je aan het interieur. Dat is krap. Bagageruimte en ruimte op de achterbank zijn uiterst beperkt. Controleer even of het ‘werkt’ voor jou, want Wouter kon juist zijn 1 Serie heel praktisch inzetten. Exemplaren die in het budget vallen zijn wel wat ouder en hebben er wat meer kilometers opzitten. Dat hoeft overigens geen probleem te zijn, want Wouter heeft probleemloos gereden met zijn M135i. De M135i is zeker niet perfect, er zijn wel wat dingetjes die je moet aanpassen voordat je echt van het potentieel kunt genieten, zoals andere dempers, sper, chip, spacers en nog wat klein grut. Gelukkig heeft Wouter dat allemaal gedaan op zijn BMW M135i en die staat gewoon te koop! Check de advertentie hier.

Yolo II: Honda Civic Type-R (EK)

€ 24.999

2015

85.000 km

Dat deze in het budget viel, hadden we niet verwacht. Niet dat ze veel meer (of minder) waard zijn, je vindt ze eigenlijk bijna niet. Ze zijn nieuw zeer zelden verkocht verkocht in Nederland en dat zie je terug in het occasion aanbod. Het zijn witte raven. Championship White in dit geval. De Civic Type-R is absoluut een topmodel. Meer nog dan bovenstaande BMW. Werkelijk alles is aangepast door Honda. Het platform is weliswaar dat van een Civic, maar daar stoppen de overeenkomsten. Zoals je kunt zien is het exterieur vele malen heftiger. Het interieur is ook veel sportiever, mede dankzij de sportkuipen. We zo prettig, in vergelijking met de vorige Civic Type-R’s is deze generatie een stuk rianter uitgerust. Ook lekker: het is altijd een zeer ruime en praktische vijfdeurs. Ook de betrouwbaarheid is meer dan uitstekend. De eerlijkheid gebied wel te zeggen dat dit geen allrounders zijn, daarvoor zijn ze te rauw en sportief. Leuk is het wel.

2015 Honda Civic Type R

