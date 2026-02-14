Deze G55 AMG heeft €77k (!) afgeschreven over 5 kilometer

Wel een lekker kleurtje!

De Mercedes G63 AMG komt zo vaak voorbij dat je bijna zou vergeten dat er ook nog een G55 AMG is geweest. De G55 is wat subtieler uitgevoerd dan de G63, dus hij valt ook gewoon minder op. Tenzij je een smurfblauw exemplaar hebt, natuurlijk…

Deze G55 AMG is om meerdere redenen heel bijzonder. Dat begint bij de kleurstelling. Deze G-Klasse is uitgevoerd in de unieke kleur Godolphin Blue. Deze kleur is afgestemd op het paardensportteam van de koninklijke familie van Dubai. De eerste eigenaar was dan ook – je raadt het al – een lid van de koninklijke familie van Dubai.

Rechtsgestuurd

Het interieur is eveneens bijzonder uitgevoerd, met donkerblauw leer en populierenhout. Ook bijzonder is het feit dat het stuur rechts zit. De G55 was namelijk af fabriek altijd links gestuurd. AMG heeft deze auto echter op speciaal verzoek omgebouwd naar rechtgestuurd. De oplettende lezers denk nu misschien: ze rijden toch gewoon aan de juiste kant van de weg in Dubai? Dat klopt, maar Arabieren verblijven graag in Londen. Vandaar deze keuze.

Onder de motorkap treffen we de 5,4 liter V8 met supercharger a.k.a. Kompressor. Deze levert als het goed is 476 pk en 700 Nm koppel. Geen lullige cijfers voor een auto die 20 jaar oud is. De 5-traps automaat is misschien een beetje achterhaald, maar ach, een rijdersauto is het toch niet.

Afschrijving

Deze unieke Mercedes verbleef tot en met 2024 bij de eerste eigenaar in Dubai. Dat jaar werd de auto door RM Sotheby’s geveild, met slechts 225 kilometer op de klok. De sjeik heeft dus op speciaal verzoek een rechtgestuurde G55 AMG gekregen, om er vervolgens nauwelijks mee te rijden.

Nu komt nog het meest interessante gedeelte: de prijs. De auto wordt nu via RM Sotheby’s Private Sales aangeboden voor 100.000 pond. De auto werd in 2024 echter geveild voor 218.500 dollar. Rekening houdend met koerswijzigingen, is de auto 91.500 dollar afgeschreven. Dat komt neer op 77.000 euro. Terwijl er in de tussentijd maar 5 kilometer bij gekomen is…