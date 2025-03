Terugroepactie voor dikke AMG-modellen

Vermogensverlies in je Mercedes-AMG. Dat wil je niet!

Allemaal leuk en aardig die combinatie elektromotoren, een batterij en een dikke verbrandingsmotor. Maar dan moet het wel goed samenwerken. Dat is even niet het geval bij een aantal modellen van Mercedes-AMG.

In de Verenigde Staten is een terugroepactie in het leven geroepen, aldus een rapport van de NHTSA.. Een aantal AMG’s hebben een probleem met de software. Dit kan resulteren in vermogensverlies. Geen ideale situatie als je net een stoplichtsprintje doet met een Tesla. De terugroepactie is van toepassing op een aantal plug-in hybride modellen.

Mercedes-AMG terugroepactie modellen

Stekker-AMG’s met modeljaar 2023 tot en met 2025 vormen een onderdeel van de recall. Het gaat hier om de volgende modellen:

S 63 E Performance

AMG GT 63 S E Performance 4-Door Coupé

AMG GT 63 S E Performance

SL 63 S E Performance

GLC 63 S E Performance (SUV en Coupé)

In totaal maken 2.943 auto’s in de Verenigde Staten deel uit van de terugroepactie. Het ‘voordeel’ van een software probleem is dat het qua arbeid eenvoudig is op te lossen. Er hoeft geen monteur je halve motor eruit te halen. In plaats daarvan moet een developer een update in elkaar flansen en deze moet geïnstalleerd worden op je laptop, eh, Mercedes-AMG.

Eind 2024 kreeg Mercedes-AMG het probleem inzichtelijk. Er kwamen meldingen van auto’s die niet wilden starten. Nader onderzoek leverde op dat er inderdaad een terugroepactie voor een aantal Mercedes-AMG modellen moet komen.

De plug-in hybride Mercedes-AMG modellen zijn de krachtigste ooit, maar ook de meest complexe. Het is niet langer een turbomotor met lekker veel cilinders die het werk alleen moet doen. De motor moet opeens samenwerken met een accu + elektromotor en de praktijk leert nu dat dit niet altijd even lekker gaat. Het goede nieuws is dat ze bij AMG in elk geval weten wat er speelt en dat er een recall volgt.

Vanaf 29 april krijgen getroffen AMG-rijders bericht van het merk in de Verenigde Staten.