Remmen AMG GT weigeren bij 230 km/u [video]

Enge beelden van een crashende Mercedes-AMG GT met weigerende remmen.

Wat is het engste wat je kan overkomen op een circuit? Als je met volle bak over het rechte stuk raast, maar de remmen het plotseling niet meer doen. Deze nachtmerrie werd werkelijkheid voor de bestuurder van een redelijk nieuwe Mercedes-AMG GT.

Het gebeurde allemaal tijdens een trackday op het Sepang International Circuit in Maleisië. Met een snelheid van 230 km/u op het rechte stuk trapt de bestuurder op de rem. Echter, weigert de AMG in snelheid te minderen. Het is zo’n beetje de meest verschrikkelijke plek op de baan om met weigerende remmen te maken te krijgen. De auto op een normale manier tot stilstand krijgen is niet te doen met zo’n snelheid.

Mercedes-AMG GT crash video

Een onboard video toont het angstaanjagende moment waarop het fout gaat. Met een rotgang klapt de bestuurder tegen de vangrail. Zowel de bestuurder als de passagier van de auto zijn gewond geraakt bij het incident. Gelukkig is de Mercedes-AMG GT veilig genoeg gebouwd dat beide inzittenden het nog wel na konden vertellen. Met 200 km/u abrupt tot stilstand komen kan heel anders aflopen..

De bestuurder droeg een Insta360 camera, waardoor het incident op beeld werd vastgelegd. Volgens bronnen op sociale media zat de eigenaar van de auto op de passagiersstoel. Hij zou de bestuurder vooraf hebben verzekerd dat de AMG “track ready” was, inclusief het remsysteem.

Foto’s van de nasleep tonen mogelijk een gescheurde remleiding. Of die brak vóór of tijdens de crash is nu niet vast te stellen. Maar het feit dat de remmen echt niets meer deden voordat de crash gebeurde, geeft aan dat er toch wel iets goed mis was met de remmen van de AMG.

Ondanks de klap bleef de AMG GT nog aardig heel, gezien de impact. Natuurlijk is er zware schade, maar de auto is niet als een koektrommel opgevouwen tegen de vangrail. De lange, stevige, motorkap heeft bijgedragen aan het feit dat de twee het nog kunnen navertellen. Zelfs de voorruit bleef heel en de deuren konden nog geopend worden. Chapeau voor de koets.