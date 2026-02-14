Wordt de Ford Fiesta een slap aftreksel van de Renault 5?

Er komt waarschijnlijk een nieuwe Fiesta op basis van de Renault 5, maar hoeveel toegevoegde waarde gaat deze auto hebben?

Ford deed in november een verrassende aankondiging: ze gaan een ‘strategisch partnerschap’ aan met Renault. Dat klinkt mooi, maar dit betekent gewoon dat Ford platforms van Renault gaat gebruiken. Zoals ze eerder al deden met Volkswagen-platforms.

Dit betekent concreet dat de Ford Fiesta waarschijnlijk een comeback gaat maken. Ford gaat namelijk aan de haal met het platform van de Renault 5. En dan is een Fiesta eigenlijk de enige logische keuze. Zeker als je bedenkt dat Ford graag bekende namen gebruikt.

Slap aftreksel?

De vraag van vandaag: wordt de Fiesta een slap aftreksel van de Renault 5…? Dat is de Nissan Micra namelijk wel. Deze auto is gebaseerd op de Renault 5 en dat is te zien ook. Nissan heeft nog een halfslachtige poging gedaan om het Renault-DNA te verhullen met ronde lampen, maar dat is niet echt gelukt.

Hoe gaat Ford dat aanpakken? Daar heeft Jim Baumbick, de baas van Ford Europa, het volgende over te zeggen: “We hebben er heel veel vertrouwen in dat we met een compleet onderscheidend aanbod kunnen komen voor de klant.” Volgens hem krijgt de auto echt uniek Ford-DNA, niet alleen qua design, maar ook qua wegligging, besturing en remmen.

Geen Micra-verhaal

Ford gaat dus echt hun best doen om er iets unieks van te maken, als we Baumbick moeten geloven. In hoeverre dat gaat lukken valt nog te bezien, maar reken erop dat de Fiesta meer onderscheidend is dan de Micra. Eerlijk is eerlijk: de Explorer EV ziet er ook heel anders uit dan een Volkswagen ID.4.

Overigens komt er naast de Fiesta nog een tweede Ford met Renault-genen. Welk model dat gaat worden is nog onduidelijk. Ford zou er voor kunnen kiezen om de Ka nieuw leven in te blazen, maar het kan ook zomaar een crossover worden. We gaan het zien.

Bron: AutoExpress