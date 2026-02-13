Met deze powersmurf wordt de wintersport pas echt leuk

Als jij de rit naar de wintersport belangrijker vindt dan de lange latten, moet je deze Audi RS 4 op Marktplaats hebben.

In Noord-Nederland kom je vandaag weer aan je trekken als je van sneeuw houdt. Voor de mensen die liever een flink besneeuwde berg in Zwitserland of Oostenrijk hebben om vanaf te skiën, die moeten even op reis. Hetgeen nu erg relevant is in de aankomende wintersportvakantie. Zoek jij dus nog last minute een lekkere beuker waar je familie en je bagage in past die ook niet bang is voor besneeuwde wegen? Marktplaats biedt een oplossing.

Wintersportkanon

Met als bijkomend voordeel dat de Audi RS 4 die we op Marktplaats voor je hebben gevonden ook makkelijk weer terug te vinden is. Het betreft namelijk een B9 (of als je geen vriendin hebt, de Typ. 8W) van na de facelift. Toen kon je een lekkere smurfkleur krijgen: Turbo Blue. In combinatie met besneeuwde scènes trouwens extra leuk.

Audi RS 4 Avant op Marktplaats

De Audi RS 4 Avant van deze generatie beschikt over een 2.9 liter grote V6 met twee turbo’s. Deze levert 450 pk en 600 Nm, verdeeld over alle vier de wielen. Een echte sedan is er nooit geweest van deze generatie, wel de RS 5 als coupé en Sportback. De RS 4 vaart door op de koers die de RS2 inzette, een snelle Audi-estate. Het past gewoon. Uiteraard zit de RS 6 er nog boven, maar met zo’n in 4,1 seconden naar de 100 sprintende snelle A4 heb je ook niks te klagen.

Zwart

Helaas was naast de Turbo-blauwe carrosserie van de Audi RS 4 Avant op Marktplaats niet veel ruimte voor creativiteit. Zwarte velgen, zwart optiekpakket en ook in het interieur vooral zwart zonder enige vorm van anderkleurige accenten. Het exterieur beschikt overigens wel over een carbon optiepakket, wat niet goedkoop was. Op zich werkt het, maar je hoopt toch stiekem dat een blauw stiksel of een rode remklauw erbij mag. Het sleepereffect is dankzij de kleur wel weg. Degene die de beschikking krijgt over de playlist die je luistert onderweg naar het zuiden heeft geluk, want een Bang & Olufsen-audiosysteem zit er ook gewoon in.

Kopen

Afijn, de kleurstelling zegt natuurlijk niks over het totaalpakket van de Audi RS 4 Avant op Marktplaats. Nog steeds kan je hiermee prinsheerlijk over de Autobahn scheuren. Nog steeds staat deze vierwielaangedreven familiebak wel zijn mannetje in sneeuwrijke omstandigheden. De kleur moet je ding zijn, maar kom op, het is zo’n mooi contrast tussen al dat grijze gedoe heden ten dage. En je krijgt keramische remmen, ook handig.

Kortom: gaaf. De Audi RS 4 op Marktplaats heeft 47.000 kilometer gelopen en komt uit 2020, al is hij pas recent naar Nederland gehaald. Zoals de advertentie ook al zegt: de kleur moet je ding zijn, maar het staat ‘m puik. Voor 73.750 euro kun je hem net voor de wintersport nog meenemen.