Skoda zorgt voor veiligheid én helpt je door de verveling heen

Veiliger en je verveelt je minder snel, je kan er bij Skoda eigenlijk niks op tegen hebben.

Ondanks dat ze dankbaar gebruik maken van bestaande Volkswagen-techniek, is Skoda nog steeds het merk dat het verstandigst lijkt te zijn binnen VAG. Vaak ruim vergeleken met concurrenten en bovendien vol met allerlei slimmigheidjes die Skoda zelf Simply Clever noemt. Zaken als een ijskrabber achter de tankdop of een kofferbaklampje dat je los kan maken om als zaklamp te gebruiken. Niet perse zaken waar je niet zonder kan leven, maar het idee is goed.

Ook voor het scherm komt Skoda nu met een update. Allemaal niet baanbrekend, we willen het maar gezegd hebben. Om mee te beginnen: een veiligheidsfoefje. Iets wat niet nodig zou moeten zijn, maar nooit kwaad kan.

Het heeft te maken met een naderende hulpdienst. Je zou in theorie zeggen dat lampen en geluid genoeg zijn, maar dat wil nog wel eens tegenvallen. Met de update integreert Skoda een melding in het scherm wanneer een hulpdienst nadert. Nou zijn er mobiele apps die dat kunnen, maar vaak moet je dan zelf nog even rondkijken. De versie van Skoda vertelt je dat de hulpdienst er is maar wellicht nog belangrijker: vanuit welke richting en op welke afstand. Hulpdiensten zenden hun locatie uit als ze met spoed ergens heen rijden en die locatie wordt opgepikt door je Skoda.

Om het af te maken: op je scherm van je Skoda krijg je na de update de suggestie om, zoals de Duitsers dat zeggen, een Rettungsgasse te maken. Als je veel in Duitsland rijdt weet je dat bij filevorming bestuurders vaak uitwijken naar de rand van de rijstrook zodat hulpdiensten er langs kunnen. Nou zou het mooi zijn als iedereen deze suggestie krijgt, niet alleen de Skoda’s. Maar goed, kuddegedrag zorgt wellicht ervoor dat de hint duidelijk is. Volg de Skoda-rijder.

Tetris

En dat vervelingsgedeelte dan? Deze feature is misschien enkel relevant als je een Skoda EV hebt. Het merk speelt in op het feit dat je wellicht wel eens aan de lader staat en je even, misschien wel met je gezin, moet vervelen voor een paar minuten. Skoda introduceert een game-gedeelte in het scherm van je Skoda na de update. De bedoeling is dat jij en wie er dan ook in de auto zitten de smartphone erbij pakken en dat je controller is. Vervolgens worden er allemaal spelletjes toegevoegd. Waaronder een klassieker: Tetris. Wat je in je eentje, of met de hele familie kan spelen.

Ten slotte: Skoda integreert Spotify in hun eigen infotainment, zodat je niet meer vast zit aan CarPlay om het te gebruiken. Het werkt precies zoals de Spotify-app in CarPlay, dus met de hoofdfuncties van de muziekapp geïntegreerd in je scherm.

Zoals gezegd, het is allemaal geen keiharde innovatie of gloednieuwe gedachten. Maar hey, Skoda let op de kleintjes met de update voor het scherm. En de veiligheid. Dat waarderen we allemaal, toch?