Na deurhendels is China uit op verbanning van nog een onderdeel

‘Onveilige’ deurhendels zijn dus nu officieel passé in China, maar er moet meer in de ban.

Een recent besluit voor de Chinese markt gaat waarschijnlijk auto’s wereldwijd veranderen. China is namelijk klaar met onveilige deurhendels. Daaronder wordt voornamelijk verstaan dat bepaalde deurhendels verzonken zijn en dus niet bereikbaar bij onheil. Aangezien China een belangrijke markt is en verschillende onderdelen per markt ontwikkelen duur en onnodig is, betekenen dit soort verboden meestal dat autofabrikanten compleet stoppen met de onderdelen in kwestie.

Volgende onderdeel dat China wil verbannen

China heeft nu een ander onderdeel dat volgens een Chinese website weggereguleerd wordt. Het onderdeel dat je het meest aanraakt in de auto: je stuur. Dat is in principe gewoon rond, wellicht onderaan afgevlakt. Of, als je van een bepaald bouwjaar een Tesla Model S, Lexus RZ of een handjevol andere merken/modellen hebt: een F1-achtige yoke.

Die kent zijn lovers en haters. Enerzijds is het een geinige gimmick en als je er aan went, werkt het wel. Anderzijds kun je zeggen dat het stuur niet echt een revolutie van dit kaliber nodig had. Voor Lexus en Tesla is het een leuke manier om hun steer-by-wire aan te prijzen, wat betekent dat je niet anderhalf keer rond hoeft te hoepelen om de maximale stuurhoek te bereiken. Overigens werkt dat niet in de Model S, waar je dat dus wel moet doen, met een yoke, waarmee je niet kan overpakken.

Yoke in de ban in China

Volgens het Chinese Autohome is het daarom op gelijkwaardige wijze als de deurgrepen basta voor de yoke vanaf 2027 in China. Niet alleen wordt de maximale kracht waarmee het stuur kan draaien beperkt (waardoor krachtige steer-by-wire-systemen dat niet kunnen bijhouden), ook moet het stuur te meten zijn op tien punten op de stuurring waar je het stuur vast pakt. En ja, als er dus punten missen omdat de stuurring niet rond gaat, ben je gezakt.

Veiligheid

Bij de deurhendels kun je nog zeggen dat het iets met veiligheid te maken heeft. Is er, behalve handigheid, een veiligheidsreden dat de yoke in de ban moet in China? Ja, aldus wetgevers in het land. De stuurring is een bufferzone bij een ongeluk, zodat je lichaam niet met volle overgave de klap van een impact opvangt. Bij een yoke is deze zone kleiner en bestaat het risico dat een ander onderdeel, zoals een keihard dashboard, de klap opvangt. Ook schijnt het ploffen van de airbag moeilijker te zijn bij de vreemde vorm van een yokestuur.

Nieuwe regels

Als het goed is gaat het dit keer al direct om een nieuwe wet, geen gerucht. Vanaf 1 januari 2027 moet elke auto die goedgekeurd wordt voor de Chinese weg voldoen aan deze nieuwe set regels. Modellen die nu rondrijden met een yokestuur gebeurt dus niks mee, maar een nieuwe auto krijgen met eenzelfde stuur wordt lastig vanaf 2027. Dat wil niet zeggen dat auto’s voor Europa er ook direct mee stoppen, maar zoals gezegd: als je toch al aan de Chinese eisen moet voldoen is twee versies bouwen vaak te veel gedoe. (via Autohome en Carscoops)