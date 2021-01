Deze Huber Aventador is nét een tikkeltje langer dan normaal - Autoblog.nl

De nieuwe tuner uit Dubai Huber heeft de Lamborghini Aventador net een tikkeltje langer gemaakt dan ie al was.

Als je een nieuw tuningbedrijf begint, wil je het liefst dat je eerste project meteen opvalt. Dat je zoveel mogelijk exposure weet te krijgen voor je nieuwe projecten en daarmee veel nieuwe klanten. Je kan daarvoor met een compleet nieuw en ambitieus product komen, of je kijkt naar de details. De nieuwe tuner Huber uit de Verenigde Arabische Emiraten heeft kennelijk dat laatste gepakt, getuige hun Era.

Era is een bodykit (lees: voor- en achterbumper) voor de Aventador. Die naam is niet willekeurig bedacht, maar moet verwijzen naar het tijdperk van de Lamborghini. De supercar bestaat dit jaar een decennium, wat Huber wel reden voor een feestje vond. Ze hebben de supercar een ‘facelift’ gegeven, waarbij de meest opvallende wijziging aan de voorkant te zien is.

De Era heeft namelijk een uitstekende kin. Daarmee maakt Huber de Aventador meteen een tikkeltje langer, al is het lastig om te zeggen hoe lang precies. Huber geeft namelijk niet veel details over het pakket. Met de nieuwe bumper heeft de Aventador twee nieuwe, grotere luchtinlaten aan de voorzijde en twee kleine winglets aan weerszijden van de bumper.

Bij de kont zijn de wijzigingen wat minder ingrijpend. Hier zien we die winglets weer terugkeren en lijken de twee luchtuitlaten qua vorm te zijn gekanteld. De letters die normaliter Lamborghini spellen, zijn hier vervangen door Huber.

Huber voert de Aventador-bodykit in naakt carbon aan, maar wil deze ook best van een kleurtje voorzien. Huber laat bijvoorbeeld oranje, blauw, paars en wit zien. Daarbij blijven de twee inlaten aan de voorkant wel koolstofvezelgrijs. Een prijs geeft Huber niet, wel zegt het bedrijf dat de eerste bumperkits al zijn geproduceerd en worden verscheept naar ‘gekozen verzamelaars’. Huber zegt meer bumperkits te willen maken en wil in de toekomst ook andere bodykits produceren. Huber noemt overigens ook een Era-voorkofferbak, maar laat deze niet zien.