Heb jij straks deze Spotify-minitablet in je auto hangen? - Autoblog.nl

Er zijn afbeeldingen verschenen van een Spotify-minitablet die jouw muziek kan afspelen in de auto. Of en wanneer we dit kunnen kopen, is niet bekend.

Een van de meest gebruikte unique selling points die autofabrikanten tegenwoordig graag gebruiken, is hoe connected hun auto’s zijn. Ze hebben wifi-hotspots, geven je de laatste kaartupdates door, vertellen je waar files of wegwerkzaamheden zijn en laten je naar je muziek luisteren via bijvoorbeeld Spotify. Allemaal hypermoderne dingen waar je stiekem helemaal geen hypermoderne of dure auto voor nodig heeft. Deze schrijver kan dat immers ook met zijn Peugeot 205, een smartphone en een telefoonhouder.

Er zijn echter ook mensen die niet hun telefoon niet in een houdertje in het zicht willen laten. Stiekem kan het toch wel een beetje afleiden. Is dat een WhatsApp-notificatie? Hey, krijg ik daar een mail? Zou er weer een nieuw bericht op Autoblog zijn verschenen? Et cetera. Voor de mensen die tóch via Spotify naar muziek willen luisteren, maar geen hypermoderne auto hebben of hun telefoon willen gebruiken, lijkt Spotify met deze Spotify-minitablet aan een oplossing te werken.

Ze noemen hun apparaat Car Thing en vertelden daar vorig jaar al iets over. Toen ging het om een soort smartwatch zonder band en iets meer knoppen, maar inmiddels lijkt de streamingdienst een totaal ander ontwerp te hebben bedacht. The Verge heeft namelijk via de Amerikaanse telecomautoriteit FCC foto’s gevonden van het Auto Ding. Het gaat hier om een minitablet die nogal op een navigatiesysteem lijkt, maar dan met een Spotify-tag en flinke knoppen aan de linkerzijde. De FCC zegt dat het om een apparaat gaat dat met spraakbesturing werkt, via Bluetooth met de auto kan communiceren en opgeladen wordt via de sigaretaansteker.

Vermoedelijk gebruik je bij het nieuwe apparaat de touchscreen meer dan de knopjes. De software van het apparaat is op de beelden niet te zien. Spotify bevestigt tegenover The Verge dat het nog aan het apparaat werkt, maar dat het verder geen nieuws heeft.

Maar wat is het Car Thing nou precies? Dat blijft onduidelijk. Spotify zelf claimt dat het een apparaat is waarmee het kan onderzoeken hoe mensen naar muziek en podcasts luisteren in hun auto. Het lijkt ons echter onwaarschijnlijk als Spotify alleen daarvoor een geheel nieuw apparaat ontwikkelt. Het zou ons dan ook niks verbazen als het bedrijf dit product in de toekomst echt op de markt wil brengen. Bronnen vertelden The Financial Times eerder iets vergelijkbaars. Toen zou het om een product gaan dat (omgerekend inclusief btw) zo’n honderd euro zou kosten.

Het is echter maar de vraag in hoeverre klanten hier echt op zitten te wachten. Honderd euro uitgeven aan een apparaat dat minder kan dan de smartphone die je al hebt, klinkt ons niet per se als een goede deal. Daarnaast is het ook niet duidelijk hoe het apparaatje met het internet kan verbinden. Ook weten we niet hoe goed de spraakbesturing zal zijn. Spraakbesturing kán enigszins goed werken, mits het bedrijf daar veel tijd (en bijzonder veel geld) in pompt. Al met al lijkt Car Thing een interessant idee te zijn. Maar zijn er nog wel wat horden die de Spotify-minitablet eerst moet zien te overbruggen.