Met deze Toyota Supra kan iedereen driften - Autoblog.nl

Zelfs je oma zou kunnen driften achter het stuur van deze Toyota GR Supra.

Driften is gaaf om te zien, maar helaas kan niet iedereen het nadoen. Je moet natuurlijk in de juiste auto rijden en genoeg asfalt om je heen hebben om het te kunnen doen, maar zelfs dan lukt het niet iedereen. Al maken nieuwe auto’s het voor mensen wel steeds makkelijker met slimme computersystemen. Je geeft zelf tegen de auto aan hoever de kont uit mag breken, waarna de computer zelf ingrijpt als je te ver gaat.

Maar met deze Toyota GR Supra is driften wel heel erg makkelijk. Iedereen zou achter het stuur van deze Supra in een zieke drift kunnen raken. Zelfs een oma, of pasgeboren baby, of een golden retriever. Het gaat hier namelijk om een door Toyota Research Institute aangepakte Supra. TRI is een onderzoeksafdeling van Toyota die samen met de Stanford-universiteit onderzoek doet naar hoe (autonome) auto’s veiliger kunnen zijn.

Met deze driftende Supra willen ze uitvogelen wat de beste manier is om te rijden op een natte weg. Tijdens hun onderzoek kwamen ze erachter dat professionele coureurs er soms voor kiezen om door een natte bocht te driften. TRI vond dit wel een slim idee, dus wilden de onderzoekers kijken of een autonome auto dit ook kon doen. Ze probeerden het eerst uit met een aangepakte DeLorean (?!) en hebben dat idee nu naar de Supra gebracht.

Deze GR Supra kan de remmen, het stuur en het gaspedaal gebruiken om in een drift te blijven. Daarmee kan deze Supra dus volgens TRI en Stanford veilig door een (natte) bocht driften, wat voor veiligere situaties zou zorgen. Toyota zou er zelfs voor willen zorgen dat toekomstige auto’s deze technologie ook krijgen. Nieuwe Toyota’s zouden dan ook in kunnen grijpen als ze een natte bocht detecteren en de controle van de bestuurder over kunnen nemen. Of, in layman’s terms, straks drift jouw Toyota voor je door een natte bocht. Autonoom rijden hoeft kennelijk niet alleen veilig te zijn, maar kan ook hartstikke leuk zijn.