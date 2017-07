Deze Italiaanse klassieker werd speciaal voor Tom Hanks gebouwd

Als A-list Hollywood-acteur is het leven gewoon makkelijker. Punt.

Tom Hanks, wie kent hem niet? Als je een rol zoekt voor een goedgelovige dommerik, is hij je man. We kennen hem natuurlijk van films als The Green Mile, Road to Perdition en uiteraard Forrest Gump. Natuurlijk, net als alle andere beroemde Presidenten Hollywood-sterren heeft hij een Twitter account. In tegenstelling tot veel jonge celebrities is Tom Hanks gezegend met een gezonde dosis humor. In plaats van al zijn dikke auto’s te laten zien, gooit Mr. Hanks het over een andere boeg. Zoals onderstaande tweet:

Het vervelende alleen is dat de auto niet van hem is. Hij is er simpelweg naast gaan staan. Erg leuk grapje natuurlijk, maar tot voor kort bleef Meneer Hanks verstoken van een Fiat 126 in zijn leven. Inderdaad, tot voor kort, want daar is verandering in gekomen! Daarvoor mag Tom Hanks de Poolse Monika Jaskolska dankbaar zijn. Zij zat er kennelijk erg mee dat de multi-miljonair geen Fiat 126 in zijn collectie heeft. Zo erg dat ze een heuse fundraiser is gestart. In no-time had ze 2.350 dollar verzameld, waarmee ze een Fiat 126 kon kopen en van het overgebleven geld (waarschijnlijk zo’n 2.325 dollar) kon ze de van origine turquoise 126 opknappen.

De Poolse Italiaan (de 126 is van 1973 tot 2000 in Polen gebouwd) werd grondig gerestaureerd. Carlex, de interieur-veredelaar die zijn hand niet omdraait voor een motorhome, laat staan een 126, was verantwoordelijk voor het interieur. In tegenstelling tot hun eerdere extravagante strapatsen bleef het bedrijf ditmaal trouw aan de kernwaarde van de 126: lekker basic. Lichtgroen leder met zwarte details zorgen voor een authentieke look. Verder kent de auto enkele unieke details als de zilveren knopjes. Tom Hanks krijgt de auto overhandigd tijdens een liefdadigheids-evenement.