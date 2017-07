Voor €21.000 heb jij een stukje Zweedse autohistorie

Heeft wel een beetje TLC nodig.

We hebben al vaak, heel vaak geschreven over het vergaan van Saab. Ergens ging het ons erg aan het hart. Dat merken als Pontiac, Oldsmobile, Hummer of Saturn er niet meer zijn is te verwerken, maar het verlies van Saab blijft knagen. Misschien komt het ook door hoe het allemaal is gegaan. Meestal stopt een fabrikant ermee als de modellen te oud zijn en er geen geld is om nieuwe te ontwikkelen.

Dat was bij Saab dus niet het geval. Want rond 2011 leek het geplaagde Zweedse merk dan ein-de-lijk een toekomst te hebben. De 9-5 was net nieuw en er was een stationwagonversie van die auto onderweg. Aangezien ook Saab aan de SUV-hype mee moest doen, kwam er een ‘Allroad’-achtige op basis van de 9-3, de 9-3X. Maar voor de echte liefhebber lanceerde Saab ook de 9-4X, een volwaardige SUV/crossover.

De 9-4X was het zustermodel van de Cadillac SRX. Het was de bedoeling dat beide modellen samen van de band zouden lopen in Mexico. Zo kon Saab eenvoudig cashen. In tegenstelling tot die andere SUV van Saab (de mislukte 9-7X, op basis van de Chevrolet Trailblazer), was ditmaal de basis gewoon goed. De tweede generatie SRX kon zich redelijk goed meten met de concurrentie. Daarbij was bij het ontwerpen rekening gehouden dat er een Saab-derivaat ging komen, waardoor de 9-4X een eigen gezicht had. Klanten konden kiezen uit een 3.0 V6 (250 pk) of een Twin Turbo 2.8 V6 (300 pk).

Die laatste uitvoering staat nu te koop in ons eigen koude kikkerlandje. Het betreft een zilvergrijze ‘Aero’ uit 2011. Het is naast een snelle auto, ook nog eens een complete. Navigatie, lederen bekleding, dikke velgen en een panoramadak zijn allemaal present. Ook zitten er parkeersensoren op, maar waarschijnlijk alleen aan de achterkant. De voorkant heeft namelijk een beetje schade. Volgens de verkoper zijn de bumper, koelers en koplampen aan vervanging toe, maar is het chassis nog intact. De auto heeft pas 71.000 mijlen (dat is 114.263 km) op de teller staan. Zoals je kunt afleiden aan de titel wil de verkoper er graag 21.000 euro voor hebben. Niet weinig voor een 6 jaar oude schade-SUV, maar dan heb je wel een uniek stukje historie op de inrit staan. Er zijn in totaal namelijk 804 exemplaren van de 9-4X gebouwd. De advertentie vind je kun je hier lezen.