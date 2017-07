Geef je mening over deze BMW X5 M

Zo'n vette X5 M is al geen onopvallende verschijning en toch kon het volgens sommigen beter.

Dit exemplaar bevindt zich in de showroom van BMW Abu Dhabi en er is nogal wat gebeurd met het apparaat. Zo kreeg de SUV een 3D Design bodykit, spulletjes van M Performance, een uitlaat van AC Schnitzer met (zo te zien) einddempers van Akrapovic, volvette 22 inchers en een motorkap van Manhart.

Omdat ook de inzittenden getrakteerd mogen worden op kostbare oogsnoep werd het interieur aangekleed met rood leer. Het stuur is afgewerkt met alcantara en koolstofvezel en ook in andere delen van het interieur vind je alcantara terug.

Het resultaat (we proberen objectief te blijven) is in elk geval een zeer sportieve X5 die aan alle medeweggebruikers duidelijk maakt dat er niet mee te sollen valt. Helaas weten we niet of de V8 onder de kap ook is aangepakt. Standaard doet de X5 M in elk geval 575 pk en 750 Nm, waarmee een standaardsprint in 4,2 tellen mogelijk is. Rijklaar kost de standaardversie je in Nederland trouwens 181.900 euro. Onze rijtest met de X5 M50d vind je HIER.