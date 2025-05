Deze kleine hatchbacks hadden een bijzondere grote motor

Kleine hatchbacks met grote motor, het blijft altijd leuk. Omdat er deze week weer een topper werd onthuld, compileren wij een paar oudere voorbeelden!

Afgelopen week onthulde Nissan een soort restomod: het is namelijk 23 jaar geleden dat het Japanse merk met de Nissan Micra 350SR kwam. Deze was op basis van de toen hagelnieuwe derde generatie Micra (K12). Dit bijzonder getekende autootje kent normaal enkel een arsenaal zuinige viercilinders, maar met dank aan de Britse raceafdeling van Nissan kon er een dikke V6 ingelepeld worden. Nu de Micra dit jaar opgevolgd wordt door een volledig elektrische R5-kloon nieuwkomer, zet Nissan deze knotsgekke Micra nogmaals in het zonnetje.

Het woord ‘knotsgek’ komt vaak snel bovendrijven als een kleine, nietsvermoedende auto een grote motor heeft. Niet alleen omdat het qua serieproductie altijd vrijwel zeker een misser is. Men koopt een kleine auto voor praktisch gemak en een grote motor helpt vrijwel altijd de balans om zeep. Juist een kleine motor met een beetje pep en een goed onderstel helpt dit soort auto’s. En toch kunnen merken het soms niet laten, al is dit vaak op basis van prototypes. De enige regel van de compilatie kleine hatchbacks met grote motor van vandaag is dan ook dat het echt moet bestaan, en geen schets op een tafelservet is. Maar van de meeste voorbeelden in dit lijstje is er maar één. Gesorteerd op motorgrootte qua cilinders en erbij gezet hoe klein deze groot gemotoriseerde auto is qua lengte.

Renault Sport Clio V6

3.0 liter V6

230-255 pk

3.830 mm

Dat begint goed: de kleinste motor in dit lijstje vinden we in de Renault Sport Clio V6. Dat is de 3.0 liter V6 die welbekend was bij Renault des tijds, dwarsgeplaatst achterin de Clio. Ook al is de koets van het kleintje van Renault gebruikt, eigenlijk is dit meer een soort sportwagen in de verkeerde carrosserie. De V6 ligt overdwars achter de stoelen, en om de wielen passend te laten maken staan deze veel verder uiteen dan normaal. Dat zorgt er weer voor dat de Clio V6 eveneens een gigantische bodykit kreeg om het zooitje te laten passen. De Clio 182 met ‘gewoon’ een viercilinder voorin was de leukere keuze, maar zo bijzonder als de Clio V6 wordt het niet snel meer.

Nissan Micra 350SR (K12)

3.5 liter V6

310 pk

3.715 mm

De iets kleinere Nissan Micra 350SR heeft meer pk en een grotere motor: een 3.5 liter V6 dit keer. Dit blok komt uit de Murano (en vele anderen, het is de Nissan VQ35), maar dan met de cilinderkoppen van een 350Z en nokkenassen van Nismo. Goed voor 310 pk. De 350SR bestaat dus al sinds 2002 en komt nu weer in het nieuws omdat hij 23 jaar oud is (23 spreek je in het Japans uit als Nii-San en is dus hét Nissan-getal), met wat styling-updates om een voorbode te zijn voor de aankomende nieuwe Micra. Het is bijna jammer dat de nieuweling een elektrische R5-rebadge wordt, als je weet dat ze dit dus ook gewoon nog kunnen.

Sbarro Super Eight

2.9 liter V8

240 pk

3.150 mm

Een tijdje geleden stond er een bijzondere hete hatchback te koop. De Sbarro Super Eight is eigenlijk maar een timide auto, want het idee was om onder de noemer Super Twelve twee Kawasaki-zes-in-lijnen overdwars achterin te leggen voor een twaalf-in-lijn-motor(!). Dat was te extreem, maar het koetswerk voor deze bizarre hot hatch werd hergebruikt voor de Super Eight. De krachtbron kwam dit keer uit een Ferrari 308 en was dus een 240 pk sterke 2.9 liter grote V8. Dat is voor dit lijstje helemaal niet extreem, maar de Ferrari-origine is wel opmerkelijk. Alsof iemand nu met een 296 GTB-motor achterin een verbrede Fiat Panda zou komen.

Aston Martin Cygnet V8

4.7 liter V8

436 pk

3.078 mm

De kleinste auto uit deze lijst met kleine hatchbacks met grote motor eindigt niet eens het laagst, qua vermogen zelfs het op één na hoogst! De Aston Martin Cygnet was altijd al een gek verhaal, met zijn Toyota iQ-basis en dus modale viercilinder voorin. Een klant bestelde bij Aston Martin een Cygnet V8 met de motor van een Vantage S, goed voor 436 pk in een drie meter lange auto. Aston Martin moest beloven dat dit groene exemplaar van de Cygnet V8 de enige ter wereld bleef. Een tijdje geleden had je geluk, want begin dit jaar stond de knotsgekke junior-Aston te koop.

AMC Pacer

5.0 liter V8

213 pk

4.364 mm

Bij de AMC Pacer hebben we toch een beetje relativering nodig. Met zijn lengte van net geen 4,4 meter is het bepaald geen kleine auto, de in 1975 gepresenteerde ‘compacte’ auto is daarmee langer dan een moderne VW Golf. De Pacer komt uit een bijzondere tijd voor Amerikaanse auto’s. Dat waren vrijwel altijd vijf meter lange slagschepen met enorme V8-motoren voorin. De AMC Gremlin en Pacer waren een stuk kleiner, maar boden alsnog ruimte voor een grote V8. De ‘304’ V8 (slaand op de motorgrootte in kubieke inches) leverde 213 pk voor de compacte Pacer. Een strepentrekker was het niet, maar het was wel een bijzondere manier voor de Amerikanen om een relatief grote V8 in een compacte auto te krijgen.

Ford Focus RS8 (DBW)

5.0 liter V8

420 pk

4.174 mm

De eerste generatie Ford Focus sloeg in als een bom, maar het ding is nooit geleverd met een grotere dan wel krachtigere motor dan de viercilinder uit de eerste RS. Toch bestaat er één Focus die het wat extremer maakte. Voor SEMA lepelde het Amerikaanse merk namelijk een 5.0 liter grote versie van de Modular V8 uit de Mustang voorin de Focus, en bouwden het ding om naar achterwielaandrijving. En dat paste gewoon! Deze 420 pk sterke hot hatch kwam nooit verder dan één exemplaar, wat eigenlijk jammer is. Dankzij het ‘normale’ RS-uiterlijk zou dit de ultieme sleeper zijn.

Mercedes B55 AMG (W245)

5.5 liter V8

388 pk

4.273 mm

Bijna net zo ultiem als dit voorbeeld van een kleine hatchback met grote motor. Sommige AMG-modellen zijn zo klaar als een klontje, net zoals het niet bestaan van een B-Klasse AMG ook zo klaar als een klontje is. Ze hebben het één keer geprobeerd met een one-off: de B55 AMG. Voorin ligt een M273 V8, wat helaas niet de volvette ’55 AMG’ met compressor is. Nee, dit blok is geleend uit de S500. Nog steeds goed voor 388 pk en belangrijker: het past gewoon! De B-Klasse is een truttenschudder pur sang, hoe leuk was het geweest als het een gevreesde auto werd bij het stoplicht.

Volkswagen Golf W12-650 (Typ. 1K)

6.0 liter W12

650 pk

4.400 mm

De grootste auto uit deze lijst kleine hatchbacks met grote motor is een Volkswagen Golf. En wel de welbekende W12-650. Een in no-time bekokstoofde ultieme versie van de Golf voor Wörthersee in 2007. Volkswagen pakte de W12-motor uit de Phaeton, A8 en Bentley Continental, en legde deze achterin een Golf V GTI. Ondanks de strakke tijdsspanne is er kosten noch moeite bespaard: vrijwel alles aan de Golf W12 is op maat gemaakt voor deze one-off, die het dus ook gewoon doet! Een consumentenversie bleef altijd uit, wat logisch is. En toch ook een beetje jammer.

BONUS: Mercedes A38 AMG

Twee keer een 1.9 liter viercilinder; totaal 3.8 liter en acht cilinders

253 pk

3.606 mm

Als bonus een kleine hatchback die eigenlijk alleen een grote motor heeft als je alles bij elkaar optelt. De Mercedes A38 AMG op basis van de eerste A-Klasse heeft namelijk twee 1.9 liter grote viercilinders, in totaal dus acht cilinders met een inhoud van 3.8 liter. Maar niet in een V-vorm aan elkaar geschroefd: de ene motor ligt voorin, de ander achterin. Deze bi-motor-setup was een bijzonder idee om 253 pk uit de A-Klasse te persen. Wederom logisch dat het geen succes werd geacht voor consumenten.