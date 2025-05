Grijp de duurste Alpina BMW Z8 met BBQ smaak, op Marktplaats

Het lijkt een normale BMW Z8, maar het is toch echt een Alpina Z8. Koop deze blepper nu, op Marktplaats.

De BMW Z8 sloeg in als een bom zo rond de millenniumwisseling. BMW’s en über-bleppers is altijd een beetje een moeilijk combinatie geweest. De 507 wordt nu gezien als een van de fraaiste auto’s ooit. Maar in zijn tijd, was het eigenlijk een faalhaas. De Mercedes 300SL was succesvoller, sneller en verkocht letterlijk dik tien keer beter. Nu was dat ook niet moeilijk, want van de 507 werden er maar 252 verkocht…

Eigenlijk is het altijd zo gebleven voor BMW. Hoewel de normale auto’s van het merk bekend staan als sportief en premium, slaan de sportieve topmodellen meestal niet echt aan. Pas later, nadat ze uit productie zijn, bouwen ze een schare fans en liefhebbers op. Dit gebeurde bijvoorbeeld ook met de eerste generatie 8-Serie (E31).

Toch probeerde BMW het opnieuw met de Z8. Uiterlijk was het duidelijk een retro-mobiel. De linkjes met de 507 zijn makkelijk te zien. De Z8 was echter ook een antwoord op de kritiek die BMW kreeg op de Z3. Dat werd door echte echte mannen, toch een beetje gezien als een softe auto die niet serieus te nemen was.

De Z8 had dat probleem niet, al was het maar door de V8 van de E39 M5 onder de kap. Eindelijk had daarmee ook James Bond een dikke BMW waar hij mee voor de dag kon komen. De Z3 in Goldeneye was niet overtuigend. De E38 750iL in Tomorrow Never Dies weliswaar episch maar niet echt een sportieve Bond car. Maar de Z8 maakte de ongetwijfeld de nodige indruk op Elektra King en Christmas Jones in Azerbeidzjan. Minimaal totdat deze door de helft gezaagd werd.

Met de techniek van de uitgaande M5 onder de kap en de retro styling, was de Z8 echter een kort leven beschoren. De productierun liep slechts van 2000 tot 2003. Een hardloper was het niet, maar met 5.703 geleverde exemplaren, is het ook geen enorm zeldzame auto. Toch zijn de prijzen tegenwoordig fors. Na een kort dipje, betaal je al lange tijd ongeveer precies de nieuwprijs voor een ‘gewone’ Z8.

Echter waren 555 van de Z8-en Alpina’s. Die zijn dus zeldzamer en vooral de laatste jaren, duurder. Dit is los van de zeldzaamheid eigenlijk gek. De Alpina heeft namelijk minder vermogen dan de normale Z8 en een automaat in plaats van een handbak. Zaken die normaal gesproken niet per se prijsopdrijvend zijn voor youngtimers en klassieke auto’s/verzamelobjecten. Maar ja, de markt heeft gesproken.

Op Marktplaats vonden we nummer 311 van 555 bij de immer vuurvaste Oscar Gräper. Oorspronkelijk komt de auto uit Amerika, wat niet gek is, want daar zijn 450 van de 555 Alpina Z8-en geleverd. De tellerbak is omgebouwd naar kilometers per uur en de achterbumper is inmiddels EU spec. Wel zijn de achterlichtunits nog helemaal rood. De Europese versie heeft een amber knipperlicht achter.

Of de auto een beetje rookaroma heeft als de betere barbecue chips na de heftige gebeurtenissen van afgelopen week, weten we niet. Maar je kan ‘m wel kopen voor 349.950 Euro. Koop dan?