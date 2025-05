De E91 M3 Touring die BMW nooit maakte? 335i Studie AG van Thom #MijnAuto

Welkom bij deze aflevering van Mijn Auto, waarin we een unieke BMW 335i Touring uit Japan bespreken.

Dit exemplaar is vakkundig getuned door het bekende Japanse Studi AG. Dit is geen standaard 335i: het voertuig is omgebouwd als eerbetoon aan de M3 Touring die BMW zelf nooit maakte. De auto beschikt over M3 CSL-velgen, een 3D Design bodykit, Een quad exhaust en een verlaagd adaptief Bilstein B16 onderstel.

Allemaal toffe upgrades die het rijgedrag en uiterlijk een serieuze boost geven. Onder de kap zit een N54 motor met twin-turbos, die dankzij een reeks motorische upgrades zoals een Mosselman oliethermostaat en nieuwe chargepipes is opgewaardeerd naar een Stage 2 tune met zo’n 420 pk.

