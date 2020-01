Deze Lamborghini Espada mist een motorkap

Maar heeft wel nieuwe wielen en luchtinlaten!





Soms krijg je eens van die verjaardagscadeaus, waarbij je het eigenlijk een beetje jammer vindt dat je jarig bent. Een gehaktmolen voor een vegetariër, bijvoorbeeld, of een laadpaal voor iemand met een benzineauto. Zo’n verjaardagscadeau waarbij je moet doen alsof je blij en dankbaar bent, terwijl je inwendig een beetje aan het huilen bent.

Vermoedelijk had Lamborghini een soortgelijk gevoel bij deze Espada. Deze werd in 2018 getoond om de vijftigste verjaardag van de GT te vieren. Waar de oorspronkelijke Espada volgens de geruchten een Italiaanse versie van de Rolls-Royce Corniche moest zijn, is deze aangepaste Espada CHD Edition een Franse versie van een Amerikaanse rat-rod. Daarvoor hebben ze het grootste gedeelte van de neus weggehaald, zijn praktisch alle ruiten weg, is het onderstel flink verbreed en zitten er Reventon inlaten aan vastgeplakt. Maar de 3.9 liter-V12? Die is nog wel origineel.

Verantwoordelijke voor deze verschijning is het Franse Danton Art Kustoms, die ‘een Lamborghini wilde bouwen die totaal anders is dan alle andere Lamborghini’s’. Zo te zien zijn ze daar aardig goed in geslaagd. Voor de Lambo-rat-rod werkten de Fransozen samen met CHD Editions en Carrosserie Hervé. De buitenkant hebben ze een likje grijze verf gegeven, het leren interieur is ook uniek.

Maar wat het meest opvalt aan de auto, zijn de wielen. Want waar de wielen bij de originele Espada onder het koetswerk liggen, zitten de velgen bij deze CHD Edition ernaast. Daardoor is de auto is breder geworden en meet deze nu 2,5 meter. Die velgen zijn overigens van Govad Forged Wheels in Canada en dragen Michelin-banden. Het aangepaste onderstel geeft volgens de verkoper ‘mogelijk een fenomenaal rijgedrag en -karakteristiek ten opzichte van het origineel’. Let hier op het woord mogelijk: het zou ook best kunnen dat de auto nu ruk rijdt. Wie zal het zeggen?

Om antwoord te geven op die vraag: de nieuwe koper zou het kunnen zeggen. De Lambo wordt namelijk deze week geveild in Amerika, de verwachte opbrengsten zitten tussen de 200.000 en 250.000 dollar. Omgerekend is dat rond de twee ton. Snel kopen, of verlang je nu alweer naar het origineel? Lees in dat geval deze rijtest van de originele Espada.