‘Autosalon Brussel steeds belangrijker voor automerken’

Ook niet zo gek, als je concurrentie wegvalt.





Voor de meeste Autoblog.nl-lezers (en autoliefhebbers) zal dit geen nieuws zijn: de het Autosalon Brussel is weer in België. Tot en met 19 januari staat de beursvloer vol met allerlei nieuwe auto’s die hun Belgische-, Europese- of misschien wel wereldpremière hebben. Met dat Salon is echter iets interessants aan de hand: het wordt namelijk steeds populairder bij de autofabrikanten van de wereld. Althans, dat zegt Joost Kaesemans, directeur communicatie van Autosalon-organisator FEBIAC.

Om dit in concrete cijfers te laten zien: dit jaar heeft het Autosalon achttien wereldprimeurs. Zoveel nieuwe auto’s heeft het Salon ‘in vele jaren’ niet meer mogen presenteren, aldus Kaesemans. Denk daarbij aan de hybride-SUV’s van BMW, of een speciale versie van een Maserati Ghibli. Het gros van de primeurs zijn auto’s, maar er worden ook zes nieuwe motorfietsen getoond.

De extra aandacht van autofabrikanten komt volgens de FEBIAC-topman door de verminderde concurrentie als het gaat om autobeurzen. Neem de Autoshow van Detroit, die vanaf dit jaar niet langer in januari is, maar in juni. Ook het feit dat België een neutraal gebied is, helpt volgens Kaesemans. “In Frankrijk staan de Franse auto’s vooraan, in Duitsland staan die weer achteraan”, zegt hij.

Een ander voordeel van de Belgische autobeurs is het feit dat er veel auto’s worden verkocht. In het land wordt ‘een kwart tot een derde’ van de jaaromzet dankzij het Salon gerealiseerd, zo zegt de directeur. “Ervaring leert dat autofabrikanten die er niet bij zijn, dit voelen in hun eerste jaarhelft.”

Michael Lohscheller, CEO van Opel, beaamt dit: “Het verkoopdeel miste ik ook bij de beurs in Frankfurt. Fabrikanten vragen zich namelijk steeds meer af wat ze uit zo’n beurs kunnen krijgen. Ik denk dat wij als Opel dichter bij de klanten willen komen. En consumenten gaan graag naar een beurs om een auto te kunnen kopen. Daarom denk ik dat meer beurzen na moeten denken over een soortgelijke opzet.”

Tegelijkertijd blijft de beurs qua bezoekers voornamelijk een Belgisch feestje: het gros van de half miljoen mensen komt uit dit land, zo zegt Kaesemans.

Kaesemans en Lohscheller deden hun uitspraken bij De Nationale Autoshow op BNR. Meindert en Wouter zijn op de Brussels Motor Show en spraken ook met Eddy Haesendonck, president en CEO van BMW België en Luxemburg.