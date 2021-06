BMW keert terug naar Le Mans, eindelijk! - Autoblog.nl

Eindelijk, BMW keert terug naar Le Mans. Dat doen ze door hun komst naar Daytona aan te kondigen.

Autosport blijft toch een geweldige manier om je sportieve aspiraties waar te maken. Zeker voor merken als Porsche, Ferrari en BMW. Natuurlijk is Formule 1 het gaafst en zorgt dat voor de meeste exposure, maar het is bijzonder duur. Piëch had destijds uitgerekend dat een verlieslijdend project als de Veyron in commercieel opzicht meer zin had dan een seizoen deelname aan de F1.

Gelukkig zijn er meerdere raceklassen waaraan een fabrikant kan meedoen. Eentje waar we ons erg op verheugen is de de LMDh-klasse. Wij niet alleen, BMW ook! Want het merk doet op het gebied van autosport niet zoveel. Ja, ze doen mee aan het DTM, alleen die klasse is sinds dit jaar een soort FIA GT3-klasse geworden met wat oud garnituur aan deelnemers en 7 magere races.

BMW keert terug naar Le Mans

Maar nu heeft BMW zich ‘aangemeld’ voor de LMDh-raceklasse. Dat heeft Markus Flasch bevestigd op, eh, Instagram. Alleen de tekst ‘We are back! – Daytona 2023’. Op de begeleidende foto zien we een schitterende V12 LMR.

Dankzij ‘Daytona 2023’ lijkt het niet meer dan logisch dat BMW mee gaat doen aan de LMDh-raceklasse. LMDh staat voor ‘Le Mans Daytona Hybrid’. Deze klasse is opgericht door IMSA (Amerikaanse autosport associatie), FIA (Ferrari International Assistance) en de ACO (die Le Mans organiseert). Hierbij zal er dus wereldwijd geracet gaan worden met deze prototypes.

V12 LMR

Naast BMW zijn er nog drie andere merken die deelname hebben bevestigd aan deze veelbelovende raceklasse: Acura, Audi en Porsche. De laatste deelname van BMW op Le Mans was niet verkeerd. Met de ‘V12 LMR’ werd de 24-uurs race in Frankrijk gewonnen met coureurs Yannick Dalmas, Pierluigi Martini en Joachim Winckelhock.

Meer lezen? Het verhaal achter de BMW X5 Le Mans Concept!