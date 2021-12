Een eerste blik op de gloednieuwe Porsche Le Mans auto

Yes, Porsche doet mee op Le Mans met een hele vette en gloednieuwe LMDh auto. De eerste details zijn bekendgemaakt.

Het is niet alleen maar kommer en kwel voor liefhebbers van autosport de komende jaren. En daarmee bedoelen we, nee niet alles gaat meteen elektrisch. De FIA World Endurance Championship krijgen er een hele mooie nieuwe klasse bij. Daarmee krijgt Toyota concurrentie van veel nieuwe merken in de topklasse, waaronder Porsche. En Porsche gaat meedoen met deze LMDh racer (Le Mans Daytona h).

Porsche LMDh

De Duitse autofabrikant heeft twee coureurs aangetrokken die deel uitmaken van de ontwikkeling van het raceprogramma. Dat zijn Dane Cameron en de voormalige F1-coureur Felipe Nasr. Veel informatie laat Porsche nog niet los over het project. Wel laten ze weten dat de hybride supersportwagen een systeemvermogen van 680 pk gaat leveren.

De eerste tests met de Le Mans-auto staan gepland voor januari 2022. Over een paar weken al dus. Vervolgens gaat het echte feest in 2023 beginnen met een deelname aan de WEC en het North American IMSA WeatherTech SportsCar Championship. Voor het eerst in 30 jaar doet Porsche weer mee in de hoogste klasse.

Hoewel nog voorzien van hevige camouflage, krijgen we al aardig een idee van de contouren van de Porsche LMDh racer prototype. Plaatjes van de voorkant ontbreken helaas. Van achteren is duidelijk de doorlopende LED-lichtunit zichtbaar.