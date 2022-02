Deze luxe BMW L6 kende je nog niet

BMW had grootse plannen met deze BMW L6. Maar dat je ‘m nog niet kende, signaleert eigenlijk al dat die niet uitgekomen zijn zoals ooit de bedoeling is geweest.

BMW is was altijd een merk van tradities en conventies. Achterwielaandrijving, een zes-in-lijn, ingetogen styling met een Hofmeister-knik, je kent het wel. Ook qua typeaanduidingen wist je vanaf ongeveer medio jaren ’70 altijd wat je ongeveer kon verwachten. Het eerste cijfer stond voor hoe groot je auto is. De andere cijfers voor hoe groot je…euhm…motor is.

Nomenclatuur

In de jaren ’80 kwam BMW opeens met een wilde variatie op het thema. De sportiefste varianten van de 5-Serie en later ook de 3-Serie, werden nu ‘M5’ en ‘M3’ genoemd. Zo kennen we dat nu nog steeds, maar inmiddels staan de badges niet alleen meer voor sportiviteit maar ook voor luxe. De M3 en M5 zijn gewoon ‘de topmodellen’ uit de reeks. Qua vermogen en sportiviteit, zeker, maar ook qua hoeveelheid leder en snufjes. Pas als je extra betaalt voor een CS krijg je ‘m zonder luxe.

L staat naast de M?

Aanvankelijk had BMW een ander idee in gedachten. Naast de lijn met ‘M-modellen’, heeft het merk ook geprobeerd een lijn met ‘L-modellen’ uit de grond te stampen. Deze waren gebaseerd op de 6-Serie en 7-Serie en werden verkocht in ‘Murica. Let wel, later is er nog een keer een L7 geweest, die onder andere in de smaak viel bij Karl Lagerfeld. Maar dat was veel meer een op zichzelf staand model, dat fors was aangepakt ten opzichte van de E38 Siebener.

Mondeo Vignale

Hoewel ‘L’ een begrip had moeten worden zoals ‘M’, waren de originele L6 en L7, op basis van de intern E24 en E23 genoemde modellen, oneerbiedig gezegd niet meer dan ‘rijk aangeklede’ Sechsers en Siebeners. Zie het een beetje als de Ford Mondeo Vignale van BMW.

Textuurrijke natuurlijke huiden

de L7 werd van 1985 tot en met 1987 aan Amerikaanse snobs connaisseurs verkocht met de leus: L7 A most personalised statement of style. Opvallend hieraan is dat de E32 in 1986 al bestond, maar de E23 L7, werd nog even naast de nieuwe generatie van het topmodel geleverd. Onder de kap lag de 3.4 liter grote M30 zes-in-lijn, met een vermogen van 185 pk. Het statement of style moest komen van de standaard bestuurdersairbag, standaard ZF HP4 automaat, het standaard schuifak en tenslotte een plethora aan ’textuurrijke natuurlijke huiden’. Daarmee was het interieur namelijk rijkelijk bekleed. En dan hebben we het niet alleen over het meubilair maar ook over het dashboard, de deuren en de meeste andere dingen die je kan bedenken.

635CSi met luxe en automaat

Voor modeljaar 1987 kwam er naast de L7 ook nog de L6. Deze baseerde dus op de sportievere broer van de E23, intern beter bekend als de E24. Het recept voor deze tweedeurs haaineus was hetzelfde. Feitelijk was de L6 een 635CSi, maar dan met een automaat en met -andermaal- heel veel leder. Zelfs de hemelbekleding was van koeienhuid.

In zeker zin is de BMW L6 een unicorn, omdat ‘ie maar één modeljaar (1987) leverbaar is geweest en dat dan dus alleen in ‘Murica. Toch is de L6 niet heel zeldzaam, want er zijn er bijna 1.200 van verkocht.



Desalniettemin, weten we met de kennis van nu dat de ‘L’ nooit zo magisch is geworden als de ‘M’ bij BMW. En dat is eigenlijk wel jammer. Wie zegt er nu nee tegen een ‘voordelig’ optiepakketje met alle mogelijke luxe erin en een extra preeeeeeemijum badge als bonus…