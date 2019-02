Dit zijn de drie 7 Series van Karl Lagerfeld

Veel Duitser dan een 7 Serie wordt het immers niet.

Het trieste nieuws heeft ons vandaag bereikt dat Karl Lagerfeld is overleden. Het Duitse mode-icoon werd 85 jaar oud. Het komt vaker voor dat mode-ontwerpers zich bemoeien met auto’s. In de meeste gevallen is het resultaat vrij voorspelbaar: een paar badges, aparte bekleding, nieuwe kleurtje en een kek setje wielen en klaar is je Twingo Kenzo. Karl Lagerfeld heeft zich twee keer gebogen over een auto en twee keer betrof het een BMW 7 Serie.

1992: BMW 750il by Karl Lagerfeld (E32)

De E32 is een van de fraaiste BMW’s allertijden. L-achterlichten, dubbele ronde koplampen, een Hofmeisterknik: deze auto heeft alles. De Karl Lagerfeld editie is iets minder tijdloos, maar wel heerlijk fout. De auto is uitgevoerd in twee kleuren. De zijkant is zwart, de bovenkant is grijs. Middels een blauwe lijn worden deze twee kleuren gescheiden. De oplettende spotter zal gezien hebben dat de velgen van een M5 komen. Het binnenstuk van de velg is zwart, terwijl de velg zelf nog grijs is. Het is dus geen whitewall band. Het interieur is heerlijk oubollig.

1997: BMW 750iL Individual (E38)

Een paar jaar later mag Karl Lagerfield het opnieuw proberen, ditmaal op een 7 Serie van de E38-generatie. Wederom zien we een two-tone carrosserie. De bovenkant is nochtans grijs, maar de zijkant is bordeauxrood. Het interieur is ditmaal minder bont, maar in keurig vanille-kleurig leder.

2000: BMW L7 by Karl Lagerfeld (E38)

De L7 was een bijzonder project van BMW. Er was een 750i en een 750il met een langere wielbasis. De BMW L7 ging daar een hele stap overheen. Zie het een beetje als de S600 Pullman, maar dan van BMW. Het was bij de L7 waar Karl Lagerfeld zijn visie op mocht tonen. Er werd gekozen voor een jaren Amerikaanse ’70 stijl. Dat is te zien aan de ‘Goldorange’ lakkleur, maar ook aan het interieur. Daar ging Lagerfeld helemaal uit zijn dak met Chesterfield-stijl lederen bekleding (uiteraard in het bruin) met een bruin dashboard en bruin houtinleg, voorzien van ‘design by Karl Lagerfeld’ opschrift. Alles werd met een oranje bies afgewerkt, alsmede oranje kussentjes. De BMW L7 by Karl Lagerfeld werd gebruikt door het Four Seasons hotel als limousine en staat nu in een museum.