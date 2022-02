Waarom deze bruinvis dit jaar de F1 overneemt

Deze bruinvis neemt dit jaar mogelijk de F1 over. En nee, uiteraard is dat geen koosnaam voor Sjaak Nieuwstad.

De eerste F1 wintertest zit er alweer op. Heel veel hebben we nog niet geleerd. Mercedes pakte de snelste tijden van de week, maar deed dat op relatief zacht rubber. Op wat harder rubber deden ook Ferrari en Red Bull op het oog goede zaken. Maar ja, hoeveel brandstof is aan boord, staat de motor vol open, gaan de coureurs voluit…We weten het allemaal niet. Vooralsnog zegt Mercedes dat Ferrari en McLaren het snelst zijn, zegt Ferrari dat Mercedes het snelst is en zegt Red Bull…eigenlijk niet zoveel.

Still DRE

Na drie dagen testen, gaan de teams nu door naar Bahrein. In die zandrijke omgeving, zal over minder dan een maand ook de eerste Grand Prix van het seizoen verreden worden. We weten niet wat we moeten verwachten en mede daardoor kunnen we niet wachten. Een dingetje wat waarschijnlijk wel de kop op zal steken, is het nieuwe oude fenomeen ‘porpoising’. Dit kwam namelijk naar voren tijdens het testen bij verschillende teams. Onder andere Original Gangsta Charles Leclerc kreeg er mee te maken in zijn fraai gewelfde Ferrari. Dit is dan hoe dat eruitziet, op passende muziek:

Rock your boat

Wat je ziet is dat de auto inveert en uitveert alsof het een Mercedes GLE/GLS is in Recovery Mode, of een Volkswagen T1/T2 die gebruikt wordt waar deze oorspronkelijk voor bedoeld was. When the van is rockin’, don’t come on knockin’. Dit fenomeen is niet nieuw in de F1, de oude auto’s met ‘grondeffect’ hadden er ook al mee te kampen. Het is oude baas Mario Andretti die hier de naam ‘porpoising’ aan verbonden heeft, nadat hij een blokje om ging met de Lotus 80. De bizar ogende moves deden hem namelijk denken aan de manier waarop bruinvissen (porpoise is Engels voor bruinvis) zich bewegen. Er is duidelijk een uitstekend marinebioloog verloren gegaan aan de wereldkampioen van 1979.

Regelwijziging is verantwoordelijk

Waardoor dit fenomeen zich voordoet, is eigenlijk vrij ‘simpel’ te verklaren. Zoals bekend hebben de regelgevers van de sport dit jaar een verandering doorgevoerd waardoor een groter deel van de downforce van de auto van de vloer moet komen, in plaats van de vleugels en de rest van het bodywork. Het idee is dat dit minder vuile lucht veroorzaakt en inhalen bevordert.

Met je Ascona door Parabolica

Zoals eveneneens bekend, is de downforce die voortvloeit uit aero-goodies, afhankelijk van de snelheid waarmee je rijdt. Daarom werkt de spoiler op jouw Opel Ascona 1.9N stiekem niet. Het was ook de reden, dat de oude F1 wingcars zo tricky waren om te rijden. Je moest een bepaalde snelheid halen, om voldoende neerwaartse druk te genereren om een bocht goed door te komen. Gesimplificeerd voorgesteld in een voorbeeld: misschien kon je Parabolica door met -noem maar wat- 80 km/u en ook met 160 km/u…maar niet met alles wat er tussenzit. De limiet zoeken was dus niet zozeer een kwestie van steeds een stapje harder gaan, maar meer een leap of faith om ergens vol in te duiken en te bidden/beredeneren dat het goed zou komen.

Bruinvis maakt Ferrari een hobbelpaard

Enfin, of dat in hele snelle bochten dit jaar ook het geval gaat zijn, weten we niet, dus laten we het even houden bij dit gehobbel op de rechte stukken. Wat er in feite gebeurt, is dat de downforce met de snelheid groter wordt en groter wordt en nog iets groter wordt en dat dit de auto steeds harder op de grond drukt…totdat…deze daadwerkelijk de grond raakt. Op dat moment werkt het effect namelijk opeens niet en veert de auto dus terug…om vervolgens meteen weer neerwaartse druk op te bouwen en het proces te herhalen. Zo gaat dus onder andere de Ferrari als een hobbelpaard de baan over.

Oplossing al nabij?

Red Bulls aerodynamische meesterbrein Adrian Newey denkt overigens dat het probleem goed op te lossen valt. McLaren en Ferrari zouden daar zelfs als goed mee op weg zijn inmiddels. McLaren heeft naar verluidt een ontsnappingsroute gemaakt voor de lucht waardoor deze blijft stromen en er dus nooit een moment komt dat de auto uitveert. Ferrari zou simpelweg de auto wat hoger gezet hebben en aanpassingen hebben gemaakt aan hun ophanging om het nadeel daarvan te compenseren. De truc hierbij is natuurlijk om wel het probleem op te lossen, maar daarmee niet de downforce en dus rondetijd te verliezen. We zullen zien of deze bruinvis zo misschien dan toch buiten de deur gehouden wordt…