Dít is de favoriete F1-auto van de Autoblog-redactie

De favoriete F1-auto van de AB-redactie kan niet anders dan deze zijn.

Natuurlijk, komend seizoen zullen we allemaal erop letten wat Max Verstappen gaat doen. De revolutionaire auto van Adrian Newey ziet er veelbelovend uit. Men rept af en toe zelfs over een ‘2009’-momentje. Je weet wel: toen was Button bijzonder snel in de Brawn GP-auto, dankzij de dubbele diffusor. Het leverde hen prompt een rijders- én constructeurstitel op.

Maar is de nieuwe Red Bull RB18 dan ook onze favoriete F1-auto? Ons lievelingsteam? Nee, natuurlijk niet! Dat is namelijk het team van Alfa Romeo. Het is het enige team dat ervoor gekozen heeft om de auto te onthullen ná de testdagen.

Twee grootheden

Waarom is dit de favoriete F1-auto van de Autoblog-redactie? Simpel, er worden namelijk twee grootheden gecombineerd. Ten eerste, Alfa Romeo is het favoriete merk van ondergetekende (en stiekem van veel andere redactieleden). Daarnaast is @nicolasr een rabiaat fan Valtteri Bottas. Ja, Nicolas heeft een Bottas-dekbed, een Bottas-broodrooster en een Bottas-zitmaaier. U zult begrijpen, Nicolas vindt Valtteri Bottas een geweldige vent.

Zonder gekheid, dit is de Alfa Romeo C42. Mocht je je afvragen waar die naam vandaan komt: die C staat voor Christiane, de vrouw van Peter Sauber. Het nummer 42 staat voor de 42e raceauto van het Sauber-team uit het Zwitserse Hinwill. Zie Alfa Romeo als een grote hoofdsponsor van het team. Sauber is het team dat daadwerkelijk de boel runt. Bij Alfa hebben ze het druk met Giulia’s bouwen.

Coureurs van de favoriete F1-auto

Bijzonder voor het komende seizoen is dat ze twee nieuwe coureurs hebben. Kimi Raïkkonen en Antonio Giovinazzi zijn vervangen. Daarvoor in de plaats gekomen zijn Valtteri Bottas en Guanyu Zhou.

Bottas is een degelijke coureur met uitstekende kwalificatie-skills. Zhou geldt niet als een absoluut supertalent, maar heeft een redelijke staat van dienst. Gaston Mazzacane, Ricardo Rosset en Nikita Mazepin hebben het immers ook tot de F1 geschopt.

