Deze Maybach met V8 is duurder dan eentje met V12

Er rijdt een hele bijzondere Maybach rond in Nederland.

Er is nog maar één Mercedes met een V12 te krijgen en dat is de Maybach S 680. Daarvoor moet je wel een hele grote V12-liefhebber zijn, want deze auto is met een prijskaartje van €355.143 bijna een ton duurder dan de S 580 met V8.

Brabus Maybach

De keuze voor een Maybach S 580 is dus heel logisch, maar toch is het exemplaar gespot door @massarati alsnog duurder dan een S 680. Hoe dat kan? Daarvoor moet je even naar de logo’s kijken: dat zijn geen Mercedes-logo’s, maar Brabus-logo’s.

Deze Maybach is dus onder handen genomen door Brabus. We zien onder andere de 22 inch Brabus Monoblock M-velgen, een carbon spoiler, een carbon diffuser en ovalen uitlaten. De voorkant is helaas niet in beeld, maar ook de voorbumper is voorzien van extra carbon.

We weten niet zeker of deze auto de complete Brabus-behandeling heeft gekregen inclusief motortuning, maar daar gaan we gemakshalve even wel vanuit. In dat geval levert de V8 600 pk in plaats van de standaard 503 pk, dankzij softwarematige tuning plus twee nieuwe turbo’s.

Prijs

Deze auto dateert uit 2022 en is vorig jaar geïmporteerd, vandaar het verse kenteken. Volgens de kentekencheck heeft deze auto €240.614 gekost, maar dat is dus exclusief de Brabus-upgrades. We weten niet precies hoever de aanpassingen gaan, maar voor een complete Brabus-conversie ben je zomaar €150.000 kwijt. En dan heb je dus een Maybach S 580 die duurder is dan een S 680.

Sowieso is de catalogusprijs nogal laag aangeslagen, want de vanafprijs van de Maybach S 580 was in Nederland altijd meer dan €250.000. En dat loopt snel op als je wat vinkjes zet op de optielijst. Alleen de two-tone kleurstelling is al een optie van €18.755.

Spot van de Week

Hoe dan ook, dit is een bijzondere toevoeging aan het Nederlandse wagenpark. Voor zover wij weten is dit de enige Brabus Maybach van deze generatie. Daarom is deze spot bij deze de Autoblog Spot van de Week. Heb je ook wat bijzonders gespot? Upload dan je foto’s op Autoblog Spots en wie weet verschijnt jouw spot volgende week in deze rubriek! We hebben een mooie Autoblog-pet of -muts naar keuze voor de winnaar.