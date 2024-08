Er is nu ook een Mercedes-Maybach SL !

Ja hoor, het feest tijdens Monterey Car week is nog niet voorbij, we krijgen ook nog een Mercedes-Maybach SL!

Die hadden we nog niet. Naast de al bekende Mercedes-AMG SL 43, de SL 55 en de SL 63 is er nu ook een Mercedes-Maybach SL. Zojuist werden er twee design concepts daarvan voorgesteld in de Verenigde Staten. De Red Ambiance en de White Ambiance. Nou we hoeven in ieder geval niet te gokken welke versie je hier ziet.

De Mercedes‑Maybach SL 680 Monogram Series Red Ambience heeft nieuw two-tone lak, obsidian zwart metallic gecombineerd met Manufaktur garnet rood metallic. De Mercedes‑Maybach SL 680 Monogram Series White Ambience combineert obsidian zwart metallic met Manufaktur opalite wit magno. Dan weten jullie dat ook weer.

Benieuwd zijn we natuurlijk voor welke motorisering Maybach heeft gekozen in deze SL. De versie die ze als eerste lanceren is de SL680 Monogram Series. Dat is dus een andere typebenaming dan we gewend zijn bij AMG. De SL680 gaat dan in power ook niet over de 63 heen.

In het vooronder ligt de 4.0-liter biturbo 8 cilinder motor met 430 kW (585 pk) en 9G‑TRONIC automaat met aangepaste gaspedaal karakteristieken om een echt ‘Maybach beleving’ te waarborgen. De SL680 is voorzien van 4 Matic+ dus vierwielaandrijving

Wat is er Maybach aan de SL?

De vraag is natuurlijk waarin je de Maybach van een reguliere SL kunt onderscheiden. De wijzigingen zijn niet alleen optisch maar hebben vooral ook het doel om de rijbeleving nog meer relaxed en comfortabel en stil te maken. Alles met de bedoeling om je natuurlijk weg te voeren van de wereld die vol weemoed en deernis is (Kleine Johannes…). Meer afstand tussen jou en wat er buiten gebeurt dus.

Hiervoor is het onderstel aangepast. De in de basis sportieve SL heeft meer relaxte onderstelafstelling gekregen. Maar ook het uitlaatsysteem laat minder van zich horen na een akoustische behandeling.

Natuurlijk is de chromen grille helemaal Maybach, de binnenzijde is ook verlicht. Net zoals de geïntegreerde MAYBACH letters. Als je de motorkap nog iets smakelozer wilt maken of ‘exclusiever’ zoals Maybach het noemt, kan je ook nog een Maybach patroon in de motorkap verwerken. Doe maar niet zou ons antwoord zijn. De binnenzijde van de koplampen is afgewerkt in contrasterend Rose Gold kleur. De Maybach velgen zijn maatje 21 inch

Binnenin is het luxe en duurzaam gekleurd leer wat de klok slaat. Hier kan je waarschijnlijk los gaan met alle kleuren die er voor zorgen dat jij ook een nominatie op de Instagram van Worst.Spec verdient.

In Europa komt de Maybach SL op de markt in de lente 2025. Dus je hebt nog genoeg tijd om een paar kilo te laten uithalen in de haven of op een andere manier aan het geld te geraken natuurlijk!

Eerder dit jaar maakten we een rijtest van de Mercedes-Maybach S580e, die vind je hier