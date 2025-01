Gerucht: Ferrari heeft wat moeite de F80 te verkopen

Bugatti Veyronesque taferelen bij Ferrari? Het steigerende paard ontkent in alle toonaarden, doch het gerucht gaat dat de F80 moeilijk te verkopen is.

Oké, we hebben hiermee officieel elke kans gesloopt dat we ooit nog een speciale Ferrari mogen kopen, zelfs al mocht er plots 500 miljoen in de schoot vallen. En de kans vergroot dat ons redactie-paard een onverwacht korte levensverwachting heeft gekregen. Maar ach, je bent een rebel zonder doel of je bent het niet: er is een (inmiddels ontkend) gerucht dat Ferrari de F80 niet goed verkocht krijgt.

Kwaliteitspublicatie thesupercarblog bracht het ‘nieuws’ eerder deze maand en claimde aanvankelijk dat er nog zo’n 160 F80-jes beschikbaar zijn voor klanten met ruim drie miljoen in hun zak. Van de auto worden 799 exemplaren gemaakt. Dat zijn er meer dan van alle voorgaande ‘halo-modellen’, afgezien van de F40. En zoals bekend vraagt Ferrari er een oogwaterend hoge prijs voor.

Nu is die prijs op zich een relatief iets. Miljardairs malen er niet om en de voorgangers van de F80 gaan inmiddels ook voor dat soort bedragen over de toonbank. Het is misschien een beetje ‘nieuw geld’, maar waarom zou Ferrari minder vragen dan ze kunnen krijgen? Het is uiteindelijk gewoon een bedrijf met mensen in dienst die betaald moeten worden. Maar als je de hoofdprijs vraagt, moet je wel ook een fabeltastisch product leveren.

Is dat zo bij de F80? Eigenlijk is de vraag stellen, ‘m beantwoorden. Het is een topmodel van Ferrari, dus normaal gesproken moet deze vraag niet bij je opkomen. In plaats daarvan moet de emotie eigenlijk zijn waar je het document kan tekenen dat stipuleert dat je je linker nier ervoor wil ruilen. De F40, Enzo en LaFerrari hadden dat wel allemaal. De F50 ietsje minder, maar toch ook wel. De F80…meh.

Dit is niet per se een uniek gevoel, afgaande op youtube-video’s en fora. Je weet wel, de meest betrouwbare plaatsen om dit soort informatie op te doen. De V6-motor, het geluid, de elektrogoodies, de looks, het is allemaal net niet wat je gehoopt had. De Daytona SP3 is eigenlijk de veel gavere auto. En die was de helft minder duur én zeldzamer.

The supercarblog claimde meerdere onafhankelijke bronnen te hebben. Doch Ferrari heeft de berichtgeving ontkend en claimt dat alle beschikbare units een ‘allocatie’ hebben. Nu zit er nog een periode tussen de allocatie en de echte koop van naar verluidt ongeveer 12-18 maanden bij speciale Ferrari’s. Maar goed, als je afzegt kan je als verzamelaar wel vergeten dat de volgende hypercar die je wel wil hebben jouw kant op komt. Ook op Ferrarichat zijn geluiden hoorbaar dat enkelen een beetje klaar zijn met dit ‘machtsvertoon’.

Dus ja, voor nu zullen we Ferrari op haar mooie Italiaanse blauw ogen geloven. Echter, zijn de eerste scheurtjes zichtbaar in de merkmagie? Heeft Ferrari de grens te ver opgetrokken? Worden de laatste F80’s net als de Veyrons middels special editions straks naar beursvloeren gesleept? De tijd, zal het leren…Als jij de kans had om alle 799 F80’s te kopen voor 3 miljoen per stuk om ze vervolgens voor Ferrari te verkopen, zou je het dan aandurven?