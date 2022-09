Brabus 600 Masterpiece is meesterwerk met pannenkoekvelgen

Als Brabus het zegt, dan zal het wel kloppen dat de Brabus S600 Masterpiece een meesterwerk is, toch? Met pannenkoekvelgen!

Bij Brabus is men niet heel erg bescheiden. Ze weten wat ze doen (een Mercedes-Benz verbeteren) en wat ze doen is in sommige gevallen heel erg bijzonder. Natuurlijk zien we geregeld diverse AMG-modellen en G-Klasse-creaties voorbij komen, maar als Brabus ergens heel erg goed in is, is het de achtcilinder Mercedes-Benz S-Klasse wel. Dat is een beetje de sweetspot van wat Brabus doet.

Veel vermogen, nog meer koppel en nog heel veel meer luxe. Niet voor mensen die geen Rolls-Royce of Bentley kunnen betalen, maar voor mensen die ‘Britse’ auto’s niet willen. De Brabus S600 Masterpiece is een perfect alternatief voor hen.

De basis van de auto is Mercedes-Maybach S580. Dat is op zichzelf al ongeveer de top van wat je kan krijgen op automobiel gebeid. Een dikke 4.0 V8, vierwielaandrijving en een enorme hoeveelheid luxe. Daar doen ze bij Brabus een flinke schep bovenop.

Brabus 600 Masterpiece

Te beginnen met die motor. Die wordt voorzien van het Brabus PowerXtra B40S-600-pakket. Een hele mond vol. Het is niet een simpele chip, overigens. Het betreft namelijk twee nieuwe turbocompressors én twee ECU-modules. Je kan het geheel dus vrij eenvoudig weer verwijderen. De originele ECU blijft onaangetast.

Daarmee stijgt het vermogen naar 600 pk bij 5.700 toeren, een stijging van 95 pk. Het koppel stijgt van 700 Nm naar 800 Nm en is beschikbaar tussen 2.500 en 4.500 toeren. Dat is met recht geen koppelkromme, maar een tafelberg.

Mede dankzij het 4Matic vierwielaandrijvingssysteem kan de Brabus 600 Masterpiece het vermogen en koppel ook kwijt. Van 0-100 km/u sprinten is in 4,5 seconden achter de rug en de topsnelheid is begrensd op 250 km/u.

Decent

Qua uiterlijk houdt Brabus het decent. Ze hebben gekozen voor enorm veel koolstofvezel onderdelen die je niet kan zien omdat ze tevens gekozen hebben voor een zwarte auto. Heel erg handig.

Nu weten we dat zwart een populaire kleur voor Brabus is en dat koolstofvezel accessoires het heel erg goed doen, maar echt duidelijk wat er nu allemaal carbon is, is het niet.

Wel zijn daar enorme 22 inch pannenkoek velgen. Die zijn op de Maybach-versies al briljant en op de Brabus-versie kun je gelukkig ook soortgelijke velgen krijgen. Er zijn overigens ook andere (en kleinere) velgen beschikbaar.

Voor de verlaging is er een module waarmee je de Brabus 600 Masterpiece 20 mm dichter bij de grond kunt leggen. Tevens is er een sportuitlaat. Deze kun je zelf bedienen: van discreet tot ‘een beetje speels’.

Het hoogtepuntje is het interieur. Dat is namelijk helemaal aangepakt. Voor de kleur is er gekozen voor een explosie in turquoise. Heel erg stijlvol is het niet, maar nu zie je wél duidelijk wat er allemaal is aangepast. Alles.

Interesse in dit slagschip? Dan hoef je slechts 342.617 euro mee te nemen. Dat is de exportprijs zónder BTW en nog erger, zonder BPM. Dat is wel heel erg veel als je ziet wat er allemaal aan gedaan is.

In Nederland kost de Maybach S580 namelijk 232.258 euro inclusief afleveringskosten, BTW én BPM. Maar ja, dat is nét geen meesterwerk en dat is deze Brabus 600 Masterpiece wél!

