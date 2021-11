Deze McLaren 720S spreekt een beetje Frans én Duijts

Een Britse McLaren 720S Spider die een link heeft met Frans én Duijts? Dat kan natuurlijk maar één ding betekenen.

BN’er zijn is best goed voor je centen, zo blijkt maar weer. We hebben namelijk weer een bekende Nederlander die zijn wagenpark een flinke upgrade geeft. In dit geval zou je het niet kunnen verzinnen: dít is de nieuwe bolide van zanger Frans Duijts! De auto in kwestie is echter Frans noch Duits: het is een Britse McLaren 720S Spider.

Frans Duijts koopt McLaren 720S

Maar even zonder dollen: de McLaren 720S Spider is een mooie upgrade voor de zanger. Hij reed namelijk voorheen een McLaren 570S Spider, het ‘kleine broertje’ van de 720S. In de 720S geniet je van de nieuwe 4.0 V8 motor die ook nog eens ten opzichte van de 570S zo’n 150 pk extra levert. Stiekem is de 720S Spider mooier dan de coupé, want het stalen klapdak is met dank aan allerlei glazen structuren vormgegeven alsof het een coupé is.

Aanbod

Duijts kondigde de koop van zijn McLaren 720S Spider aan op Instagram, waar hij zegt dat McLaren Utrecht, onderdeel van Louwman Exclusive, hem een aanbod deed wat ‘ie niet kon weigeren. Het gaat om een 720S Spider in de kleur Supernova Silver, met zo’n beetje alles wat je in koolstofvezel kunt bestellen in koolstofvezel besteld. De grijs-op-grijze kleurstelling is erg recht door zee, kleur wordt enkel toegevoegd door rode remklauwen en een donkerrood lederen interieur. Als de bankrekening ‘ja’ zegt, dan snappen wij best dat het een aantrekkelijk aanbod was.

Vandaag is de grote dag dat Frans Duijts zijn McLaren 720S Spider mag ophalen, dus de zanger zal aardig in zijn nopjes zijn. Nou maar hopen dat hij niet binnenkort wordt staande gehouden door de politie…