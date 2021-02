McLaren 720S-huurder werkt zich flink in de nesten - Autoblog.nl

720 pk onder controle houden: het gaat niet iedereen even gemakkelijk af.

Rondrijden in een McLaren 720S is voor de meest stervelingen niet weggelegd. Toch is het niet onmogelijk, want er bestaat zoiets als huren. Dit is alsnog een prijzige aangelegenheid, maar je hebt toch de kans om in ieder geval één keer een supercar te ervaren.

Om te zorgen dat het ook een aangename ervaring blijft is het wel aan te raden om een klein beetje voorzichtig te doen. Het lijkt erop dat de bestuurder van een gehuurde McLaren 720S Spider dat besef niet had. Hij reed de huurauto namelijk aan barrels op de Amerikaanse snelweg.

Even voor de goede orde: de McLaren 720S beschikt over – inderdaad – 720 pk, accelereert van 0-100 km/u in 2,9 seconden en heeft een top van 341 km/u. Drie redenen om de auto met respect te behandelen.

Natuurlijk, je gaat geen McLaren huren om er vervolgens als een omaatje mee te rijden. Maar straatracen is weer het andere uiterste. Dit was wel wat de bestuurder van de McLaren deed volgens een Tweet van de lokale politie. Zijn ‘tegenstander’ was hoogstwaarschijnlijk de bestuurder van de zwarte Huracán Spyder die op de achtergrond te zien is.

Wat er zich precies heeft afgespeeld is niet bekend, maar dat laat zich raden. Het resultaat is in ieder geval duidelijk. Het rechterachterwiel is finaal van de auto gescheurd en de rechtervoorkant ligt ook stevig in de kreukels. Het lijkt te gaan om een eenzijdig ongeval, dus het enige andere slachtoffer is waarschijnlijk de betonnen afscheiding. Er vielen gelukkig geen gewonden.

Wat het verhaal extra pijnlijk maakt is het feit dat de huurder niet voor een verzekering had geopteerd. Dat is ieder geval wat de politie zegt in de Tweet. De smileys op de foto’s zijn overigens het werk van diezelfde politie, die even een voorbeeld wilde stellen. De tekst luidde: “When you rent a McLaren 570 & decide to race a Lamborghini on the US-101 & crash! Next time you should consider getting the rental insurance!”

Inmiddels is de Tweet overigens weer offline gehaald. Zou de lokale politie vinden dat ze te hard van leer getrokken zijn? Of zouden ze ingezien hebben dat het om een McLaren 720S Spider gaat en niet om een McLaren 570?

Foto’s: CHP Central LA