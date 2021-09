McLaren onthult speciale ‘Honey Badger’ 720S

G’day! Deze McLaren 720S is bedoeld om ieders favoriete honingdas Daniel Ricciardo te eren in thuisland Australië.

Afgelopen F1-weekend hebben we mogen genieten van iets wat al een tijdje niet meer is gebeurd. Toen Max en Lewis elkaar eruit knikkerden, kon McLaren na een goede kwalificatie zichzelf bijna moeiteloos naar de finish loodsen op Monza. Een één-tweetje voor McLaren is al jaren niet meer gebeurd. Ook was het voor het eerst dat de winst weer eens was voor misschien wel de leukste Formule 1-coureur van het moment: Daniel Ricciardo.

Want de Australiër kan niet alleen racen, er zijn weinig foto’s van hem te vinden zonder een lach van oor tot oor. Hij kan in ieder geval op veel sympathie rekenen vanwege de humor en het karakter wat hij naar de sport brengt. Naast natuurlijk het vertegenwoordigen van Australië in de Formule 1. Dat doet hij dus voor McLaren Racing samen met Lando Norris. Ricciardo ging na twee jaar de teamgenoot van Max zijn, naar Renault om vervolgens bij McLaren zijn geluk te zoeken. Een stroeve start, maar het lijkt erop dat hij zijn draai heeft gevonden.

McLaren 720S Daniel Ricciardo Edition

Australië krijgt een cadeautje om de goedlachse ‘Honey Badger’ (de bijnaam van Ricciardo, gebaseerd op een dassensoort die bij aanval voor de testikels gaat) te eren. McLaren biedt aldaar namelijk de 720S Daniel Ricciardo Edition aan.

Het is een project van McLaren Special Operations. De McLaren 720S Daniel Ricciardo Edition is uiteraard uitgevoerd in Papaya Spark, de kleur van de Formule 1-auto’s. Ook net als de F1-bolide van Ricciardo wordt er contrast gegeven met blauwe accenten. Om te laten zien dat je niet teamgenoot Lando Norris sponsort, is het racenummer drie en een Australische vlag toegevoegd. Redelijk subtiel, maar wel duidelijk.

Alleen voor Aussies

Klein nadeeltje: de McLaren 720S Daniel Ricciardo Edition gaat erg zeldzaam worden. Er komen drie exemplaren, wederom een knipoog naar het racenummer drie. Alle drie gaan ze naar McLaren Sydney en McLaren Melbourne, waar ze verkocht gaan worden. Alleen voor Australië, dus. Aldaar is het natuurlijk het meest logisch dat Daniel Ricciardo geëerd wordt, maar de kans is daarmee klein dat je deze 720S ooit gaat spotten.

Mocht je nou in het Land Down Under wonen en graag Daniel Ricciardo wil eren met een McLaren 720S: de exemplaren worden later dit jaar nog verkocht. Wat ze gaan kosten is niet bekend.