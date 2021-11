2022 Honda Fireblade: supersport met retro saus

In 1992, introduceerde Honda de Fireblade, voor 2022 hebben ze dezelfde verfkwast weer uit de kast gehaald

Ook in 2021 is de traditionele EICMA motorbeurs in Milaan anders dan andere jaren. Ging hij in 2020 niet eens door, in 2021 was het gewoon feest als vanouds. Maar wel met minder aanwezige merken. KTM, Ducati, Harley Davidson en BMW lieten bijvoorbeeld allemaal verstek gaan. Maar Yamaha, Honda, Kawasaki en Suzuki waren er gewoon allemaal wel. Met de gebruikelijke grote stands lieten zij zich het jaarlijkse motorfeestje niet afpakken in het door Corona zwaar geteisterde Noord-Italië.

Yamaha had natuurlijk het afscheid van icoon Valentino Rossi, die na een roemruchte carrière onlangs zijn helm aan de wilgen hing. Maar Honda had ook een feestje. Tijdens de EICMA gaven zij namelijk de aftrap van het jubileum van de festiviteiten rondom 30 jaar Honda Fireblade.

Honda Fireblade 1992

In 1992 introduceerde Honda de Fireblade. De motor viel niet alleen op door zijn uiterlijk met zijn agressieve tricolore kleurenschema en ‘luchtgaten’ aan de voorzijde. Maar vooral door de voor die tijd indrukwekkende specs. Een goed portie vermogen (120pk) met voor 1992 een opmerkelijk laag gewicht van maar 185 kg.

De Honda fans hadden door de Fireblade zeker een aantal jaren lang het hoogste woord bij de koffieautomaat in de motorzaak op zaterdagmiddag. Waarbij ze maar wat graag probeerden te vergeten dat ze wel moesten wennen aan het formaat van het 16 inch voorwiel waar een brede band om lag. Iets wat de motor vrij schichtig maakte.

Pas enkele jaren laten stak Yamaha met de komst van de R1 de Fireblade echt naar de kroon.

Honda Fireblade SP 2022

Voor het dertig jarig jubileum van de Fireblade heeft Honda van de SP versie een limited edition 30th Anniversary versie uitgebracht. Hij stond op de Eicma te schitteren. Waar van de originele lijnen van de Fireblade niet direct veel meer in het 2022 model is te herkennen is de livery wel herkenbaar.

Want dezelfde ‘verf stroken’ zijn ook nu weer toegepast in hetzelfde kleurenpallet als in 1992. Verder zijn er natuurlijk op verschillende plaatsen fraaie (?) 30th Anniversay badges te vinden. En vol trots vertelde de Honda presentator van dienst in Italië dat ook het zadeltje voor de passagier weer paars is. Waarvan akte!

Motorisch is er voor 2022 ook nog nieuws. Het viercilinder- in lijn motorblok pompt er nu 160kW uit bij 14.500 toeren. Het tandwiel van de eindaandrijving is 3 tanden groter geworden (43) zodat de acceleratie in elke verhouding nog sneller verloopt. En verder zijn ook de elektronische hulpsystemen verder uitgebreid zodat de tractiecontrole nog verfijnder is en de gasrespons zou ook verbeterd zijn.

Helaas voor Honda staan er tegenwoordig vooral all-road rijders bij de koffiemachine op zaterdagmiddag. Maar dan kijken ze vast stiekem naar deze Fireblade in de showroom.