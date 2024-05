Deze Nederlandse Alpina E36 is een wereldreiziger

Je kunt deze Alpina B3 Touring kopen mét Nederlandse platen, alleen niet in Nederland.

Er kunnen vele redenen zijn om een auto te importeren. Soms is het goedkoper. Soms zoek je een zeldzame specificatie die elders veel populairder was dan hier. Soms is een auto hier überhaupt nooit geleverd. Het kan dus gebeuren dat een auto de hele wereld over reist om van eigenaar naar eigenaar te verschuiven.

Alpina B3 op geel

Zo ook deze Alpina B3 3.2 Touring, een E36. Alpina Tourings zijn eigenlijk altijd gaaf, omdat BMW M het zo lang vertikte om ze in grote getallen of überhaupt te bouwen (in het geval van de 3 Serie). En aan een Alpina kleeft altijd een soort magie. Logisch dus dat je redelijk forse stappen durft te zetten om zoiets te bemachtigen. Er zijn er immers maar 89 van.

De Nederlander die deze Alpina E36 naar ons land heeft geïmporteerd in 2017, heeft hem uit Japan gehaald. Hij heeft toen drie jaar in ons land geleefd met kenteken RR-092-J. Daarna werd ‘ie in 2020 weer geëxporteerd. En nu staat ‘ie in: de VS.

Uiteraard mocht je deze toen 25-jarige E36 Touring naar de VS halen zonder te veel gedoe. Maar de Amerikaan die hem heeft geïmporteerd heeft de Nederlandse platen er gewoon op laten zitten! In de VS heb je in vele staten geen voorplaat nodig en dus mag je in theorie gewoon alles voorop plakken wat je wil. Zo kun je dus een ‘Nederlandse’ Alpina B3 tegenkomen in de VS.

Te veil

En dat ene exemplaar staat nu op Bring A Trailer, waardoor iemand anders mag genieten van deze Alpina B3 3.2. Het gaat dus om de versie met de 3.2 liter grote zes-in-lijn die er af fabriek 265 pk uit perst. Uiteraard schakel je met de hand, wat dit exemplaar wel erg gewild maakt.

Ook de specificatie helpt, Alpinablauw met de welbekende striping en de iconische velgen. De stoelen zijn van stof, maar wel met een bijzonder motiefje erin. En houten inleg in de middenconsole, om ook iets van luxe erbij te betrekken.

Kopen

Kortom: een buitenkansje en een bijzonder verhaal met Nederlands kenteken in de hoofdrol. Er is genoeg gedaan om de Alpina E36 B3 3.2 in vrijwel uitmuntende staat te houden en met 176.000 km op de klok heeft hij nog voldoende in zijn mars. Daar betaal je echter ook voor. Je mag er nog (net) op bieden, maar voor minder dan 31.500 dollar maak je al geen kans meer. Op zich een unieke kans om iets op Nederlands kenteken te kopen, maar dan niet in Nederland. Koop dan!